Merkel trauert um Beckenbauer: Großartige Persönlichkeit

Berlin Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel trauert um Franz Beckenbauer. „Ich habe die Nachricht vom Tode von Franz Beckenbauer mit großer Traurigkeit aufgenommen“, teilte Merkel mit. „Franz Beckenbauer war eine großartige Persönlichkeit des deutschen Fußballs – und weit darüber hinaus.“

Merkel erinnerte sich an Begegnungen mit der am Sonntag gestorbenen Fußball-Legende. „Persönlich lernte ich ihn 2006 kennen, dem Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, die unser Land wie wenige andere Ereignisse prägte. Dass daraus ein unvergessenes Sommermärchen werden konnte, war ohne den Weltbürger Franz Beckenbauer nicht denkbar. Er schaffte es, das Motto der WM Wirklichkeit werden zu lassen: Die Welt war wahrlich zu Gast bei Freunden.“ Beckenbauer hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass die WM 2006 in Deutschland gespielt wurde.