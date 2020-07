MSV Duisburg verpflichtet Linksverteidiger aus Berlin

Duisburg Niko Bretschneider kommt aus der U23 von Hertha BSC. Dem 20-Jährigen wird eine ähnliche Entwicklung wie Arne Sicker zugetraut.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat sich für zwei Jahre die Dienste von Niko Bretschneider gesichert. Der 20-jährige Linksverteidiger kommt aus der U23 von Hertha BSC. "Ich habe die gesamte letzte Saison auf den nächsten Schritt hingearbeitet. Ich freue mich, nun im Herzen Fußballdeutschlands zu sein“, wird Bretschneider in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der 1,81 Meter große Berliner sei schon länger von den Duisburgern beobachtet worden, sagt MSV-Trainer Torsten Lieberknecht. "Wir haben Niko auf Empfehlung unseres Chef-Scouts Chris Schmoldt intensiv beobachtet und trauen ihm mit seinem Talent bei uns eine ähnliche Entwicklung wie Arne zu.“ Bretschneider, der den MSV auch mit seinem Offensivdrang überzeugte, soll sich an Arne Sicker orientieren. Der 23-jährige Verteidiger spielt seit 2019 in Duisburg.

30 Einsätze in der Regionalliga

MSV-Sportdirektor Ivo Grlic lobt: „Ein talentierter Junge, der jetzt verschiedene Optionen hatte. Dass wir ihn überzeugt haben, seine nächsten Schritte mit und für den MSV zu gehen, freut uns deshalb ganz besonders.“ Beim MSV Duisburg soll er die Rückennummer 27 tragen.

"Bretti" lernte das Fußballspielen in Berlin, spielte beim SC Staagen, Tennis Borussia und Hertha Zehlendorf. 2018 wechselte er zur U23 von Hertha BSC, wurde in zwei Jahren in der Regionalliga Nordost 30-mal eingesetzt und erzielte ein Tor. (fs)