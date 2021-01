1:2-Pleite in Ingolstadt: Der MSV Duisburg ist Letzter

Ingolstadt. Fußball-Drittligist MSV Duisburg bleibt weiter im Tabellenkeller. Dabei ging es gegen den FC Ingolstadt zunächst gut los.

Trainer Gino Lettieri wollte den Punktspielstart des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg beim Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt im Vorfeld nicht als Kaffeefahrt verstanden wissen. Kaffee gab’s auch keinen im Audi-Sportpark, die Schanzer schenkten in den Katakomben nur Tee und Wasser aus. Am Ende war es für die Zebras ein Ausflug ohne Mitbringsel. Der MSV verlor 1:2 (1:2) und rutschte auf den letzten Tabellenplatz ab.

Kapitän Moritz Stoppelkamp gab vor der Partie grünes Licht und stand in der Startaufstellung der Zebras. Der Kapitän hatte am Freitag das Abschlusstraining mit Problemen in der Gesäßmuskulatur abgebrochen. Nicht gereicht hat es hingegen für Wilson Kamavuaka. Der Mittelfeldspieler blieb mit muskulären Problemen zu Hause. Auch Connor Krempicki trat die Reise nach Oberbayern nicht an.

MSV Duisburg erwischt perfekten Start

Trainer Gino Lettieri setzte Joshua Bitter auf der rechten Abwehrseite ein, dafür rückte Max Sauer ins offensive Mittelfeld vor. Tobias Fleckstein spielte als gelernter Innenverteidiger auf der Sechs.

Der MSV verbuchte einen perfekten Start und ging schon in der vierten Minute mit 1:0 in Führung. Max Sauer eroberte den Ball, spielte die in dieser Situation indisponierte Ingolstädter Abwehr aus und bediente Ahmet Engin. Engin zeigte starke Nerven und traf freistehend ins Netz.

Der MSV spielte weiter frech auf und setzte weitere Nadelstiche. Trotzdem schlug der FCI in der 16. Minute zurück – diesmal war die Duisburger Abwehr schlecht sortiert. Joshua Bitter und Torwart Leo Weinkauf kamen sich nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld in die Quere und behinderten sich gegenseitig. Dennis Eckert Ayensa nutzte das aus und traf zum 1:1.

Ingolstadt verbuchte nun die besseren Torchancen Cannigia Elva kam gegen Weinkauf einen Schritt zu spät (23.), und Stefan Kutschke schüttelte Vincent Gembalies ab, scheiterte aber an Weinkauf (25.). In der 28. Minute rappelte es dann aber zum zweiten Mal in der Duisburger Kiste. In Anschluss an einen Eckball stand Thomas Keller am Pfosten frei und konnte ungehindert zum 2:1 einköpfen.

Einen Schritt schneller waren Caniggia Elva und der FC Ingolstadt gegen Darius Ghindovean und den MSV Duisburg. Foto: firo

Es hätte in der ersten Halbzeit für den MSV noch schlimmer kommen können: Kutschke rutschte in der 36. Minute aus kurzer Distanz am Ball vorbei. Der FCI-Stürmer stand auch bei der ersten gefährlichen Aktion nach dem Seitenwechsel im Fokus. Kutschke kam frei vor Weinkauf zum Abschluss, setzte den Ball aber im Fallen neben das Duisburger Tor.

MSV Duisburg: Lettieri bringt zwei Offensivkräfte

In der 68. Minute brachte Lettieri Arnold Budimbu für Joshua Bitter. Max Sauer kehrte auf seine angerstammte Position auf der rechten Abwehrseite zurück, Budimbu nahm seinen Platz auf dem offensiven Flügel ein. Später kamen mit Youngster Julian Hettwer (für Ahmet Engin) und Leroy-Jascques Mickels (für Tobias Fleckstein) zwei weitere Offensivkräfte.

In der 86. Minute hätte Joker Julian Hettwer beinahe gestochen. Nach einem langen Pass von Dominik Schmidt scheiterte der 17-Jährige jedoch an FCI-Keeper Fabijan Buntic. Kurz vor dem Abpfiff zog Stürmer Vincent Vermeij noch einmal ab, verfehlte das Tor jedoch weit. MSV-Sportdirektor Ivica Grlicschlug vor Frust auf seinen leeren Nebenplatz auf der Tribüne.

Der FC Ingolstadt hatte sich am Samstag noch mit Ex-MSV-Spieler Caiuby verstärkt. Der 32-Jährige bestritt für den MSV in der Saison 2009/10 30 Spiele. Beim FC Ingolstadt hatte der Offensivspieler bereits von 2011 bis 2014 unter Vertrag gestanden und bei den Schanzern zuletzt auch schon länger trainiert. Im Spiel gegen den MSV stand der Brasilianer aber noch nicht im Kader der Schanzer. „Ich bin der erste Brasilianer in der 3. Liga“, weiß Caiuby um seine Sonderstellung. Aufgrund seines langen Aufenthaltes in Deutschland ist der Stürmer auch als Nicht-EU-Bürger in der 3. Liga spielberechtigt.

FC Ingolstadt – MSV Duisburg 2:1 (2:1)



FC Ingolstadt: Buntic – Heinloth, Paulsen, Keller, Gaus – Bilbija, Krauße, Stendera (90.+3 Kotzke), Elva (78. Niskanen) – Kutschke, Eckert Ayensa (83.Kaya).

MSV Duisburg: Weinkauf 3, Bitter 3 (68. Budimbu), Schmidt 2, Gembalies 4, Sicker 4 – Fleckstein 3 (83. Mickels) – Sauer 2, Ghindovean 4, Engin 3 (77. Hettwer) – Vermeij 5, Stoppelkamp 4.

Tore: 0:1 Engin (4.), 1:1 Eckert Ayensa (16.), 2:1 Keller (28.)

Gelbe Karten: Eckert Ayensa, Kutschke, Bilbija, Krauße – Ghindovean, Fleckstein, Vermeij.

Schiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang).

Zuschauer: 0.

So geht’s weiter: MSV Duisburg – SV Meppen (Sonntag, 17. Januar, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena).