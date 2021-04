3:0 in Wiesbaden: MSV Duisburg mit Big Point im Abstiegskampf

Wiesbaden. Der MSV Duisburg macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 3. Liga. In Wiesbaden siegen die Zebras mit 3:0.

Präsident Ingo Wald freute sich auf der Tribüne der Brita-Arena – mit der obligatorischen Distanz – zusammen mit MSV-Edelfan und RTL-Tanz-Juror Joachim Llambi. Fußball-Drittligist MSV Duisburg machte einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Die Zebras siegten am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden mit 3:0 (0:0). Der MSV baute damit den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte aus.

Mittelfeldspieler Ahmet Engin gehörte in Wiesbaden nicht dem Kader der Zebras an. Der Flügelspieler laboriert an einer Knieverletzung, die er sich im Kaiserslautern-Spiel zugezogen hatte. Für ihn rückte Leroy-Jacques Mickels in der Startlelf. Vincent Gembalies saß nur auf der Bank. Der Innenverteidiger klagte am Vormittag im Mannschaftshotel über Übelkeit. MSV-Trainer Pavel Dotchev musste somit seine Abwehrreihe umstellen. Linksverteidiger Arne Sicker rückte ins Abwehrzentrum zu Dominik Schmidt. Lukas Scepanik spielte auf der linken Außenposition.

MSV Duisburg schon vor der Pause mit einigen Chancen

MSV-Torhüter Leo Weinkauf war bereits in der ersten Minute gefordert. Er lenkte den Ball nach einem Schuss von Gianluca Korte über die Latte. Die Hessen gaben in den ersten Minuten den Ton an und erspielten sich mehrere Eckbälle, bei denen die Duisburger Abwehr aber sicher stand. Der MSV setzte die erste Duftmarke in der 15. Minute mit einem Freistoß von Moritz Stoppelkamp, den SVW-Keeper Tim Boss aber sicher parierte. In der 20. Minute kam Aziz Bouhaddouz nach einer schönen Kombination von Moritz Stoppelkamp und Marlon Frey einen Schritt zu spät.

Wilson Kamavuakac (MSV Duisburg, mitte) erzielt in Wiesbaden das Tor zum 2:0. Foto: firo

Die Zebras hatten das Spiel nun im Griff und kontrollierten das Geschehen. In der 38. Minute vergab Connor Krempicki die Führung. Leroy-Jacques Mickels setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente Krempicki im Zentrum. Der offensive Mittelfeldspieler scheiterte jedoch freistehend an Torwart Tim Boss, der mit einer starken Parade zur Stelle war. Drei Minuten später verpasste Aziz Bouhaddouz nach einem Eckball knapp mit dem Kopf.

MSV Duisburg mit Traumstart in die 2. Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Zebras einen Traumstart und gingen nach 40 Sekunden in Führung. Connor Krempicki bediente Aziz Bouhaddouz, der kaltschnäuzig einnetzte. Moritz Stoppelkamp hätte fünf Minuten später erhöhen können, scheiterte jedoch am Keeper. Wehen Wiesbaden brauchte lange, um sich von der kalten Dusche zu erholen. Johannes Wurtz prüfte in der 60. Minute MSV-Schlussmann Leo Weinkauf mit einem Schuss aus der Drehung. Das war aber nur ein Wehener Strohfeuer. Wilson Kamavuaka erhöhte sechs Minuten später auf 2:0 für den MSV. SVW-Keeper Boss wehrte einen Stoppelkamp-Schuss zur Seite ab, und Kamavuaka stand goldrichtig. Joachim Llambi war auf der Tribüne begeistert. „Weiter machen, nicht nachlassen“, rief er aufs Feld. Die Botschaft kam an. Die Zebras blieben im Takt. Moritz Stoppelkamp erhöhte in der 72. Minute auf 3:0 und machte damit den Sack zu.

Weiter geht es für den MSV am Mittwoch, 28. April, 19 Uhr, mit der Nachholpartie bei Dynamo Dresden. Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka wird dann nicht dabei sein. Er kassierte in Wiesbaden seine zehnte gelbe Karte und ist gesperrt.