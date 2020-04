Acht Vereine plädieren für Aufstieg des MSV Duisburg

Die Fronten in der 3. Fußball-Liga verhärten sich. Am Freitag veröffentlichten acht Vereine ein gemeinsames Positionspapier. Die Forderung: sofortiger Saisonabbruch, keine Absteiger, die ersten beiden Teams der aktuellen Tabelle – demnach der MSV Duisburg und der SV Waldhof Mannheim – steigen in die 2. Bundesliga auf. Am Donnerstag hatten sich die fünf bayerischen Drittliga-Klubs hingegen für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen.

Das Positionspapier unterzeichneten die Vereine Hallescher FC, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Magdeburg, Preußen Münster, Chemnitzer FC, SG Sonnenhof Großaspach, FSV Zwickau und FC Carl Zeiss Jena. Die acht Vereine verweisen auf wirtschaftliche Folgen, sollte der Ball ab Mai in leeren Stadien wieder rollen. Zuschauereinnahmen, die in den Etats eine wichtige Rolle spielen, würden wegfallen. „Geisterspiele würden viele Vereine in finanzielle Schieflage und einige direkt in die Insolvenz führen“, heißt es in der Erklärung.

Zudem lehnen die acht Klubs eine Sonderrolle des Fußballs in der Corona-Krise ab: „Wenn Gastronomen, Einzelhändler, Künstler und viele andere um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, dann darf der Fußball insbesondere in der 3. Liga mit der Verwurzelung der Vereine in den Regionen und Städten keine Sonderrolle für sich beanspruchen.“

Sportliche Interessen in beiden Lagern

Die fünf bayerischen Vereine – der TSV 1860 München, der FC Ingolstadt, die SpVgg Unterhaching, der FC Bayern München II und die Würzburger Kickers – bezeichneten hingegen in einer gemeinsamen Erklärung die Fortsetzung der Saison mit Geisterspielen „als alternativlos“. Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, sagt: „Nur dann kommt ein sportlich faires Endergebnis zustande. Ansonsten sehe ich eine große Gefahr, dass der Fortbestand dieser ohnehin wirtschaftlich problematischen 3. Liga auf dem Spiel steht.“

Unterschiedliche Positionen: Jenas Geschäftsführer Chris Förster (links) fordert einen Saisonabbruch, Unterhachings Boss Manfred Schwabl betrachtet eine Fortsetzung als alternativlos. Foto: Tino Zippel

Für beide Vereinsgruppierungen gilt: Sollten sie sich mit ihren Forderungen durchsetzen, blieben ihre sportlichen Interessen gewahrt. Aus dem Kreis der Befürworter eines Abbruchs würde ein Klub aufsteigen, und die sieben anderen Vereine müssten nicht mehr um den Klassenerhalt bangen. Im bayerischen Lager hätten hingegen noch drei Teams die Chance, auf dem Rasen um den Aufstieg zu spielen.

Der MSV Duisburg hält sich aus Streit heraus. Die Verantwortlichen wollen sich derzeit öffentlich nicht äußern. „Wir kommentieren keine Spekulationen“, heißt es weiterhin beim MSV. Obwohl die Duisburger nicht als Freunde von Geisterspielen gelten, haben sie bislang nicht für einen Saisonabbruch plädiert. Lediglich für den Fall, dass der Spielbetrieb tatsächlich eingestellt wird, ist die Position der Zebras klar: Dann müsse der Aufstieg in die 2. Liga die Konsequenz sein.

Das Fachblatt Kicker vermeldete derweil am Freitag, dass ein Verein ein Konzept für eine Drittliga-Reform vorgelegt habe. Der Vorschlag sieht vor, dass es ab der kommenden Saison eine Nord- und eine Südstaffel mit jeweils 20 Klubs geben soll.