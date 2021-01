Auf ein Neues! MSV Duisburg startet in die zweite Serie

Duisburg. Der MSV Duisburg trifft am Samstag zum Rückrundenstart der 3. Liga auf den FC Hansa Rostock. Die Zebras warten auf weitere Neuzugänge.

Auf ein Neues! Fußball-Drittligist MSV Duisburg startet am Samstag mit dem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock in die Rückrunde. Anpfiff in der Duisburger Arena ist um 14 Uhr. In der zweiten Saisonhälfte muss vieles besser werden, um den Absturz in die Regionalliga zu vermeiden.

Rückblende: Am 19. September starteten die Zebras mit der Auswärtspartie beim FC Hansa in die neue Saison. Die Wunden, die sich die Zebras beim Versemmeln des Aufstiegs wenige Wochen zuvor zugezogen hatten, waren noch nicht verheilt. Aber auch da hieß es: Auf ein Neues! Vorstand und sportliche Leitung hatten den zweiten Anlauf Richtung Aufstieg ausgerufen. Die Beteiligten waren von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Das sollte sich später als folgenschwerer Irrtum herausstellen.

Duisburger Schwächen bereits im Pokalspiel

Fünf Tage zuvor hatte es ein Warnsignal gegeben: Eine 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund ist für einen Drittligisten zwar generell kein Drama, aber aufgrund seiner Klasse legte der Champions-League-Teilnehmer noch schonungsloser als ein Ligakonkurrent die Mängel der Zebras auf. Der MSV kassierte einfache Gegentore, war – wie gewohnt – bei Standardsituationen schwach. Und wäre nicht der BVB der Gegner gewesen, hätte man der sportlichen Leitung bereits zurecht ins Buch schreiben können: So wird das nichts mit der angestrebten Verstärkung und Verbesserung der Abwehrreihe. Aber wer will schon meckern, wenn es gegen Haaland oder Reus geht!

Beim Ligastart in Rostock verlor der MSV nach einer 1:0-Halbzeitführung mit 1:3. Für MSV-Neuzugang Mirnes Pepic war nach dieser Partie die Saison gefühlt schon gelaufen. Der Mittelfeldspieler hatte Hansa zuvor verlassen und offenbar irgendwo verlauten lassen, dass er künftig in der 2. Liga spielen wolle. Dieses Ziel verpasste Pepic ebenso wie die Meidericher – da haben sich dann zwei gefunden.

Mirnes Pepic mit Sehnenanriss

Die Hansa-Fans - im Zuge der gelockerten Corona-Verordnungen waren Heimzuschauer eingeschränkt zugelassen - begleiteten den Mittelfeldspieler von Beginn an mit Schmähgesängen. „2. Liga, Pepic ist dabei“, schallte es durch das Ostseestadion. Duisburger Fans, die das Spiel zu Hause am Fernseher verfolgten, war in der neunten Minute nicht zum Singen zumute. Entweder fluchten sie, oder sie waren sprachlos. Pepic brachte das Kunststück fertig, den Ball aus drei Metern neben das leere Tor zu setzen. Rostocks Fans hatten ihren Spaß, die Duisburger waren entsetzt.

Pepic brachte es nur auf drei Einsätze, mittlerweile hat er sich mit einer Entzündung im muskulären Bereich dauerhaft im Lazarett niedergelassen. Eine Rückkehr in den Kreis der Mannschaft ist nicht absehbar. Wie MSV-Trainer Gino Lettieri im Pressegespräch am Freitag erläuterte, sei die Verletzung von Pepic „ähnlich wie die von Joshua Bitter.“ Bitter hatte sich im Frühjahr eine Sehne gerissen, bei Pepic liege nun ein Anriss vor.

Zwei Neuzugänge sollen noch zum MSV Duisburg kommen

Pepic sollte im Sommer den zum FC St. Pauli abgewanderten Lukas Daschner ersetzen. Am Donnerstag verpflichtete der MSV nun den Mann, der Pepic ersetzen soll: Marlon Frey kommt ablösefrei vom Zweitligisten SV Sandhausen. Der 24-Jährige erhielt in dieser Saison keine Einsatzzeiten, seit Dezember war er vom Training freigestellt.

Frey wird am Samstag ebenso im Kader stehen wie der offensive Mittelfeldspieler Federico Palacios, der vom SSV Jahn Regensburg kam und am Mittwoch wenige Stunden nach seiner Verpflichtung im Nachholspiel gegen den 1. FC Magdeburg schon als Einwechselspieler zum Einsatz kam. Weitere Zugänge sollen noch kommen. Wie berichtet, sollen Innenverteidiger Stefan Velkov, der seinen Vertrag beim KFC Uerdingen aufgelöst hat, und noch ein Stürmer als Ersatz für den verletzten Vincent Vermeij beim MSV anheuern.

Lettieri hatte Frey schon früher im Blick

Lettieri weiß, dass es Zeit brauchen wird, bis die Neuen alle Spielabläufe verinnerlicht haben und integriert sein werden. Zwar fehlt Frey und Palacios die Spielpraxis, aber Lettieri betont: „Mir war wichtig, dass beide bis zuletzt voll im Mannschaftstraining standen.“ Frey stand beim Coach schon länger im Fokus. „Ich wollte ihn damals zu Korona Kielce holen, leider hat der Transfer damals nicht geklappt“, so der Coach, der seinen Neuzugang als intelligent, laufstark und technisch versiert würdigt.

Im Hinspiel saß Torsten Lieberknecht auf der Duisburger Trainerbank, mittlerweile hat Gino Lettieri diesen Platz eingenommen. Der 54-Jährige muss seine Abwehrreihe auf einer Position umbauen. Dominik Schmidt ist aufgrund der fünften gelben Karte gesperrt. Dominic Volkmer und Vincent Gembalies präsentierten sich zuletzt in formschwacher Verfassung. Außenverteidiger Max Sauer kehrt nach Ablauf seiner Sperre ins Team zurück.

Auf der Ausfallliste stehen zudem Orhan Ademi, Max Jansen, Niko Bretschneider, Vincent Vermeij und Cem Sabanci.​