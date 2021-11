Bouhaddouz sichert dem MSV den Heimsieg gegen Berlin

Duisburg. Im dritten Anlauf gelingt dem neuen Trainer Hagen Schmidt gegen Viktoria Berlin der erste Sieg mit dem MSV Duisburg.

Im dritten Anlauf verbuchte der neue Trainer Hagen Schmidt beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg seinen ersten Punktspielsieg. Die Zebras gewannen am Samstag vor 7575 Zuschauern ihr Heimspiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin mit 1:0 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Aziz Bouhaddouz.

MSV-Trainer Hagen Schmidt setzte gegen die Viktoria in einem 4-1-3-2-System auf zwei Stürmer. Neben Orhan Ademi stand Aziz Bouhaddouz in der Startelf. Zudem meldete sich Kapitän Moritz Stoppelkamp rechtzeitig fit. In der Innenverteidigung war Tobias Fleckstein von Beginn an dabei. Vincent Gembalies fehlte erkrankt, Dominic Volkmer fehlte mit Knieproblemen. Auf der Bank saß neben Stefan Velkov überaschenderweise auch Dominik Schmidt. In der Vorwoche hatte es beim MSV noch geheißen, der Routinier spiele keine Rolle mehr – nun die Rolle rückwärts.

Viktoria startet mit viel Druck

Viktoria Berlin machte in der Anfangsphase mehr Druck, die erste Chance im Spiel verbuchte aber der MSV Duisburg. Aziz Bouhaddouz setzte bei einem Konter in der siebten Minute Marlon Frey in Szene. Der Mittelfeldspieler verfehlte aus 17 Metern nur knapp das Tor. In der 14. Minute brannte es im Duisburger Strafraum, Berlin konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Eine Minute später rettete MSV-Torwart Leo Weinkauf mit einem starken Reflex bei einem Kopfball von Falcao.

Duisburg kam fortan besser ins Spiel. Als Antreiber in vorderster Front konnte sich mehrfach Aziz Bouhaddouz in Szene setzten. Orhan Ademi verbuchte ein paar Abschlüsse, die aber nicht zwingend genug waren. In der 39. Minuten waren die Gäste wieder am Zug. Jakob Lewald traf aus 13 Metern über das Duisburger Tor. In der 45. Minute verbuchte der MSV die bis dahin größte Chance im Spiel. In Anschluss an eine schöne Kombination scheiterte der Kapitän Moritz Stoppelkamp freistehend an Viktoria-Torwart Julian Krahl, der zur Ecke klärte.

Nach dem Wechsel versuchte es Kolja Pusch mit einem Kunstschuss aus der Distanz, weil Torwart Julian Krahl zu weit vor dem Kasten stand – das kommt in dieser Saison in der 3. Liga ja öfter vor. Pusch traf in der 47. Minute aber über das Tor. Fünf Minuten später passte aus Duisburger Sicht jedoch alles. In Anschluss an einen Stoppelkamp-Eckball köpfte Aziz Bouhaddouz aus fünf Metern zur Duisburger Führung ein.

MSV ab der 55. Minute in Überzahl

Ab der 55. Minute spielte der MSV in Überzahl. Der Berliner Patrick Kapp kassierte nach einer Notbremse gegen Bouhaddouz die Rote Karte. Zwei Minuten später griff Schiedsrichter Franz Bokop erneut in die Tasche. Der bereits ausgewechselte Viktoria-Kapitän Christoph Menz erhielt wegen Meckerns abseits des Platzes Gelb-Rot.

Das Tor und die Überzahl verschafften dem Gastgeber weitere Sicherheit. Kolja Pusch scheiterte in der 59. Minute knapp. In der 65. Minute legte der Berliner Yannis Becker MSV-Stürmer Aziz Bouhaddouz im Strafraum. Moritz Stoppelkamp hätte mit einem Elfmetertor für Ruhe sorgen können, doch Viktoria-Torwart Julian Krahl parierte den Strafstoß (66.). Krahl verhinderte danach auch gegen Kolja Pusch und Rolf Feltscher mit starken Paraden eine Vorentscheidung.

In der 79. Minute kam der eingewechselte Erhan Yilmaz für Berlin frei zum Abschluss, setzte den Ball jedoch neben das Tor.

Für den MSV Duisburg geht es am Samstag, 13. November, 13.30 Uhr mit dem Niederrheinpokalspiel beim Landesligisten SV Sonsbeck weiter. Das nächste Ligaspiel steht am Samstag, 20. November, 14 Uhr, beim TSV 1860 München an. Kolja Pusch und Niko Bretschneider, die gegen Viktoria Berlin jeweils die fünfte gelbe Karte kassierten, werden dann gesperrt fehlen.

