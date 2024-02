Dem MSV Duisburg fehlt es weiter an Kontinuität

RWE und die Dritte Liga - das scheint gut zu funktionieren! Im zweiten Jahr zurück im Profifußball spielt Essen ganz oben mit, schlägt im letzten Spiel den Tabellenführer. Nun stehen Matches gegen den Tabellendritten und Dynamo Dresden auf Tabellenplatz zwei an. Ganz anders ist die Lage bei den Zebras. Der MSV steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpft trotz Sieg am vergangenen Spieltag gegen den Abstieg in die Regionalliga. Was Duisburg falsch und Essen richtig macht und wie die Stimmung bei beiden Vereinen ist - ihr hört es in der aktuellen Folge. RWE-Reporter Justus Heinisch und MSV-Experte Dirk Retzlaff diskutieren mit Moderator Nils Halberscheidt.

Der MSV Duisburg steht auf dem vorletzten Tabellenplatz der dritten Liga und kämpft trotz Sieg am vergangenen Spieltag gegen den Abstieg in die Regionalliga - es sieht nicht gut aus für die Zebras. Was falsch läuft, hört ihr in der aktuellen Folge unseres Podcasts „fußball inside“. RWE-Reporter Justus Heinisch und MSV-Experte Dirk Retzlaff diskutieren mit Moderator Nils Halberscheidt.

Was die MSV-Verantwortlichen aber auch beschäftigt: Wird es auch in der Schauinsland-Reisen-Arena einen Stimmungsboykott geben? Oder eine Spielunterbrechung? „Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass wieder was auf den Platz geworfen wird“, sagt MSV-Reporter Dirk Retzlaff.

