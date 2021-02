„Demokratischer Diktator“: Die wichtigsten Aussagen von MSV-Trainer Dotchev

Duisburg Der 55-Jährige tritt beim Drittligisten die Nachfolge von Gino Lettieri an. Warum er keine Pause macht und wie er sich selbst beschreibt.

Dass Pavel Dotchev eine nervenaufreibende Durstrecke mit anschließender Entlassung hinter sich hat, merkte man dem neuen Trainer des MSV Duisburg gar nicht an. Der Ex-Coach von Viktoria Köln wirkte gelöst und entspannt. Er strahlte Ruhe aus auf dem Podium, auf dem vor zweieinhalb Monaten noch ein anderer Trainer als Retter des abstiegsbedrohten Drittligisten vorgestellt wurde. Wir nennen die wichtigsten Aussagen des 55-Jährigen bei seiner Vorstellung.

Die Eigenmotivation

Am 24. Januar wurde der Rekordtrainer der Dritten Liga bei Viktoria Köln entlassen. Elf Spiele hatte er zuvor auf einen Sieg hingearbeitet und einen geholt. Von Müdigkeitserscheinungen aber keine Spur: „Natürlich war ich enttäuscht und traurig. Aber Fußball ist wie eine Droge. Sobald ich auf dem Platz stehe, lege ich den Schalter um.“ Am Mittwoch standen gleich zwei Trainingseinheiten auf dem Plan. Von seiner Energie ist auch Sportdirektor Ivica Grlic überzeugt: „Wenn Sie bei den Gesprächen dabei gewesen wären, hätten sie gesehen, welche Power Pavel noch hat.“

Die Wertschätzung für den MSV

Dotchev schaut bereits auf eine lange Trainerkarriere zurück. Den MSV Duisburg hat er nie trainiert. Seine Wertschätzung ist aber groß: „Es ist mir eine Ehre, diese Mannschaft zu trainieren“, sagte er zu Beginn der Pressekonferenz. Später konkretisierte er, dass er damit den Verein meine. „Der MSV ist ein Traditionsverein. Wenn Sie angerufen und gefragt werden, ob Sie den MSV trainieren wollen, würden Sie es auch machen.“ Er sei nicht in Duisburg wegen des Geldes, sondern weil er in dem Verein Potenzial sehe.

Der Trainertyp

Dotchev beschreibt sich selbst als „demokratischen Diktator“. Was er damit meint: „Ich will freien Raum geben, aber ich möchte eine klare Linie haben.“ Er erwartet von seinen Spielern, dass sie selbst Motivation mitbringen. „Zwei, dreimal“ würde er einen Spieler motivieren, aber dann erwarte er auch, dass sich der Spieler selbst einbringt.

Die Zielsetzung

„Es gibt nur ein Ziel: Den Klassenerhalt“, sagt Dotchev. Schwierig genug: Der MSV rangiert auf dem vorletzten Platz. Zwar sind die Duisburger punktgleich mit dem Tabellen-16. Kaiserslautern, haben aber die schwere Hypothek einer bislang katastrophalen Saison mit zwei Trainerentlassungen zu tragen. Das weiß auch Dotchev: „Die Spieler sind in der Situation, dass sie durchgehend auf einem Abstiegsplatz standen.“ Dennoch: „Die Mannschaft hat die Qualität, den Klassenerhalt zu schaffen.

Bekannte Gesichter

Einmal spielte Dotchev als Köln-Trainer in dieser Saison gegen den MSV (und gewann). Er kennt aber auch einige Spieler näher: Kapitän Moritz Stoppelkamp trainierte er 2006 bei Rot-Weiß Erfurt, Verteidiger Dominik Schmidt kennt er aus seiner Zeit in Münster und Mittelfeldspieler Mirnes Pepic aus Aue und Rostock. Einen hätte er gerne trainiert: „Arne Sicker wollte ich nach Rostock holen, aber das hat nicht geklappt.“ Hansa Rostock trainierte er von Mai 2017 bis Januar 2019.

Die Änderungen

Bis zum ersten Spiel am Montag in Saarbrücken bleibt Dotchev nicht viel Zeit. „Ich will nicht viel ändern“, sagt Dotchev. Erstmal seien ein, zwei Erfolgserlebnisse nötig, um das Selbstvertrauen zu stärken. Einige Spieler hätten noch Luft nach oben. Sie bräuchten mehr Spielpraxis. Dotchev nennt die Namen Federico Palacios und Marlon Frey. Beide Offensivspieler hat der MSV in der Winterpaus verpflichtet.