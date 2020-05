Der MSV Duisburg bereitet sich auf den Neustart vor

Duisburg. Der MSV Duisburg richtet sich auf einen Ligastart am Wochenende 23./24. Mai ein. Erste Corona-Tests in der kommenden Woche.

Michael Klatt, Geschäftsführer des MSV Duisburg, geht davon aus, dass die 3. Fußball-Liga noch im Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird. „Wir bereiten uns auf den Neustart vor“, sagte Klatt am Donnerstag gegenüber der Redaktion.

Am Mittag tagte der Liga-Ausschuss, Michael Klatt nahm an dieser Videokonferenz teil. „Der DFB möchte die Liga sportlich zu Ende bringen“, so der Duisburger Geschäftsführer. Einen Tag nach der Entscheidung, dass die 1. und 2. Bundesliga am 15. Mai wieder ohne Zuschauer spielen wird, verlautete aus der DFB-Zentrale, dass es nun auch für die 3. Liga grünes Licht seitens der Politik geben müsse. Bund und Länder hatten am Mittwoch lediglich der DFL die Erlaubnis gegeben, wieder spielen zu dürfen.

Bis Montag soll eine Einigung zwischen Verband und Politik erfolgen. Bis dahin sollen auch die Probleme bei einigen Ostklubs, die weiterhin nicht trainieren dürfen, ausgeräumt sein.

MSV Duisburg sucht Hotel für Trainingslager

Beim MSV laufen nun die Vorbereitungen an. Der Klub wird zeitnah aus dem Kreis der Mannschaftsärzte einen Hygienebeauftragten benennen. In der kommenden Woche sollen die Corona-Tests erfolgen. Für das erforderliche einwöchige Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen sucht der MSV gerade ein geeignetes Hotel im Stadtgebiet.

Die Liga könnte am Wochenende 23./24. Mai starten. Der MSV Duisburg würde mit der Auswärtspartie beim TSV 1860 München in den Wettkampfbetrieb zurückkehren.