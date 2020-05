Der MSV Duisburg sollte für kuriose Dinge gewappnet sein

Duisburg. Der MSV Duisburg kehrt am Sonntag in den Spielbetrieb der 3. Liga zurück. Der ohnehin schon verzerrte Wettbewerb bringt Probleme mit sich.

Wenn Fußballer beim Optiker eine Nahsicht-Brille bestellen, dann werfen sie eine Handvoll Euros ins Phrasenschwein und sagen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Mit Blick auf das anstehende Kurzstrecken­rennen in der 3. Liga erweist sich diese Phrase als grundfalsch. Torsten Lieberknecht, der Trainer des Spitzenreiters MSV Duisburg, ist gewiss als Taktiker gefragt. Vor allem aber muss er sich als Stratege einen Namen machen. Das Pensum von elf Spielen in fünf Wochen mit mindestens einem Spieltag nach dem 30. Juni erfordert ein Fernglas und viel Weitsicht.

Zur Erinnerung: Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft absolvieren die besten Kicker der Welt im Glücksfall sieben Spiele innerhalb von 30 Tagen. Die meiste Zeit zwischen den Partien verbringen sie in Eistonnen oder den Händen von Physiotherapeuten. Die Weltweisen aus Frankfurt haben nun beschlossen: Nicht ganz so begabte und hochtrainierte Fußballer sollen elf Partien in 35 Tagen abspulen. Wer als Dritter ins Ziel kommt, darf dann noch zweimal für die Relegation ran.

Aufstellungen mit Sparpotenzial

Das fordert die Fachleute. Der Langstreckensprint will geplant sein und kann zu kuriosen Szenarien führen. Denn die keineswegs auf Rosen gebetteten Klubs der Klasse müssen nicht nur mit den Kräften, sondern auch mit den Finanzen haushalten. Das kann Auswirkungen aufs Spiel haben. Vermutlich werden sich die Herren mit Fußballer-Lehrer- oder Betriebswirtschafts-Ausbildung fragen: Welche der elf Spiele will, kann und muss ich gewinnen?

Trainer Torsten Lieberknecht steht mit dem MSV Duisburg ein harter Saisonendspurt bevor. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Entsprechend organisieren sich die Taktik und die Personalplanung. Ein Beispiel: Der FC Carl Zeiss Jena hat 16 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Da kann man unterwegs die eine oder andere Partie herschenken. Wegen der gesparten Siegprämie. Die Aufstellung bietet – je nach Vertragslage – ebenfalls Sparpotenzial. Läuft die Saison einmal, dann wird sich der eine oder andere Klub im Tabellenniemandsland wiederfinden und womöglich ebenfalls auf diesen Gedanken kommen. Dass die Spielerverträge zum 30. Juni auslaufen, hat dagegen offenbar keine Auswirkung, denn nach Einschätzung von Juristen ist hier die Saison das Maß der Dinge. Kompliziert wird es erst, wenn der Kicker zur neuen Saison bereits einen anderen Verein gefunden hat.

Die hohe Taktung zwingt zu Planspielen: Es könnte für einen Abstiegskandidaten Sinn machen, seine besten Kräfte gegen die Topklubs der Liga zu schonen. Die Aussicht auf einen Erfolg gegen Duisburg, Braunschweig oder Mannheim ist geringer und der Kräfteverschleiß größer. Also wickle ich meine besten Leute nur aus der Watte, wenn es sich wirklich lohnt.

Ausfälle belasten den Duisburger Kader

Das gilt auch für das Zebra: Marvin Compper zwickt es häufiger in der Wade. Das sollte möglichst nicht gegen Jena oder den FSV Zwickau passieren. Dann schon lieber gegen Unterhaching zum Saisonfinale. Moritz Stoppelkamp ist ebenfalls in einem Alter, in dem man nach einer wilden Nacht einen „Katertag“ zur Erholung braucht. Da muss man ihm nicht 1000 Minuten (inklusive Nachspielzeit) in etwas mehr als einem Monat aufbrummen. Vincent Vermeij ist der einzige gelernte Stürmer und ein Roadrunner. In Duisburg und Umgebung läuft aber nur der Düsseldorfer Schotte Nikki Johnstone alle drei Tage einen Marathon ohne Muskelkater.

Das heißt: Trainer Torsten Lieberknecht könnte seine Chefspieler ab und an auf der Bank lassen oder seinen „ersten Sturm“ nach einer Stunde „vom Eis“ holen. Das Motto: Wir haben die Partie innerhalb 60 Minuten im Sack. Wenn nicht, dann nicht. Morgen ist bekanntlich auch noch ein Spieltag. Da der Kader durch vier Ausfälle extrem klein ist, muss der Verschleiß sorgfältig geplant werden. Für Cem Sabanci und Joshua Bitter ist die Saison vorbei. Petar Sliskovic wurde an der Leiste operiert. Ahmet Engin brummt fünf Spiele Sperre ab.

Gefährlicher Vollgas-Fußball

Diese Matchplanung gilt auch für die Konkurrenz: Nach einem 0:2-Rückstand sich zu einem Remis zu kämpfen, kostet hohen Aufwand. Da mag die Idee klug erscheinen, den Kampf zeitig verloren zu geben und bei nächster Gelegenheit ausgeruhter auf den vollen Dreier zu gehen. Steht ein Spiel lange unentschieden, kann es ratsam sein, Friedensverhandlungen mit dem Gegner anzuberaumen: Die Strafräume könnte man zu Sperrgebieten erklären. Da keine Zuschauer in den Stadien sind, fällt dann die Schonhaltung nicht so sehr auf.

Vollgas-Fußball bringt ebenfalls nur bedingt viel. Bekanntlich hält ein Motor ewig, wenn man mit Tempo 80 im fünften Gang über die Autobahn schneckt. Es hat zudem wenig mit Social Distancing zu schaffen, wenn Trainer ihrem Personal empfehlen, die Nähe zum Gegenspieler zu meiden. Ausnahmsweise kann es das Mittel der Wahl sein, genau da nicht hinzugehen, wo es weh tut.

Auch wenn es Lieberknecht nervt, dass das Thema immer wieder in die Zeitung kommt: Über Standardsituationen kommt eine Elf billig zum Erfolg. Zumindest der Ball ruht schon mal.