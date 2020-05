Der MSV Duisburg vergrößert die Trainingsgruppen

Aus Kleinstgruppen werden Siebenerteams. Ab Dienstag dürfen die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg in Siebenergruppen trainieren. Bislang übten die Zebras in mehreren Schichten zu zweit. Die Stadt Duisburg erlaubte nun die personelle Aufstockung im Trainingsbetrieb.

Mit Normalität hat das aber noch immer nichts zu tun. Die Spieler müssen weiterhin Distanz wahren, Zweikämpfe sind verboten. In der Suppe der Fußballer fehlt weiterhin das Salz.

MSV-Coach Torsten Lieberknecht freut sich dennoch über die Veränderung und lobt die Kollegen im Trainerteam: „Da ist derzeit viel Kreativität gefragt. Es gelingt uns, viel Freude auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft arbeitet konzentriert, sie setzt die Dinge konsequent um.“ Nun sind andere Übungsformen möglich. Abwechslung tut gut.

Lieberknecht glaubt weiterhin, dass es noch eine Rückkehr in den Ligabetrieb geben könnte. Sicher ist sich der Fußballlehrer allerdings nicht. Der 46-Jährige wünscht sich, dass bald Klarheit herrscht: „Es ist nervig, dass es immer noch keine finale Entscheidung gibt.“ Vielleicht kommt diese ja am Mittwoch, wenn sich die Politik äußern wird. Oder doch erst am 25. Mai, wenn der DFB seinen außerordentlichen Bundestag abhalten wird.

MSV-Spieler müssten in die „Teil-Quarantäne“

Das umfangreiche DFB-Konzept mit den medizinischen und hygienischen Auflagen kennt Lieberknecht noch nicht im Detail. Das arbeiten derzeit die Ärzte durch. Das umfangreiche Papier aus Frankfurt sieht nach Informationen der Redaktion unter anderem vor, dass die Spieler in einer „Teil-Quarantäne“ leben sollen. Demnach dürfen sie außerhalb des Trainingsbetriebes die heimische Wohnung nicht verlassen, nicht einmal, um einkaufen zu gehen. Auch die Familien sollen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum einschränken. „Das wäre alles nicht einfach umzusetzen“, sagt Lieberknecht.

Bis eine Entscheidung gefallen ist, beschäftigt sich Lieberknecht mit „der großen Herausforderung unter diesen schwierigen Umständen etwas extrem Großes, den Aufstieg, zu schaffen.“ Eine extreme Herausforderung wäre auch der Schlussspurt in der Liga, womöglich mit fünf englischen Wochen. „Da bräuchten wir jeden Mann“, sagt Lieberknecht. Die personelle Decke ist bei vielen Teams eher dünn als dick. Auch beim MSV. Aktuell zwickt es bei den Innenverteidigern Marvin Compper (erneut die Wade) und Matthias Rahn (das Knie). In einem eng getakteten Ligabetrieb sollte so etwas besser nicht passieren.

„Einen fairen Wettbewerb kann es nicht mehr geben“

Verständnis zeigt Torsten Lieberknecht für die verschiedenen Positionen, die die Vereine in der aktuellen Diskussion vertreten: „Ich kann jeden Verein in seiner Meinung verstehen.“ Allein schon, dass es kein einheitliches Trainingspensum unter den 20 Klubs gibt, ist nicht nur aus Lieberknechts Sicht problematisch. Einige seiner Kollegen hatten dies zuletzt vermehrt beklagt. In einzelnen Bundesländern war zuletzt auch das Training in Kleingruppen untersagt.

Sollte in dieser Saison noch einmal der Ball rollen, gibt sich der Duisburger Trainer keinen Illusionen hin: „Einen fairen Wettbewerb kann es nicht mehr geben. Er ist schon jetzt nicht mehr fair.“