Der MSV verschafft sich mit Auswärtssieg etwas Luft

Würzburg. Der MSV Duisburg gewinnt das Kellerderby bei den Würzburger Kickers mit 2:1. Nach Traumstart und früher Führung wurde es am Ende spannend.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg entwickelt sich in der Krise zur Auswärtsmacht. Die Zebras gewannen am Samstag das Kellerderby bei den Würzburger Kickers mit 2:1 (2:0) und verbuchten damit den dritten Sieg in der Fremde in Folge. Zumindest bis zum Sonntag steht der MSV nun über dem Strich zur Abstiegszone. Der SC Verl muss bei Viktoria Berlin gewinnen, um Duisburg wieder zu verdrängen.

Gelungenes Comeback von Aziz Bouhaddouz beim MSV

Stürmer Aziz Bouhaddouz feierte nach seinem Zehenbruch sein Comeback. Sturmpartner Orhan Ademi saß beim Anpfiff auf der Bank. Auch Routinier Marvin Bakalorz kehrte in die Stammelf zurück. Die Youngster Julian Hettwer und Caspar Jander saßen zunächst auf der Bank. Trainer Hagen Schmidt setzte am „Dalle“ auf ein 3-4-3-System. Schmidts Überraschungseffekt: Marvin Bakalorz spielte in der Abwehr, Marvin Knoll im defensiven Mittelfeld.

Der MSV erwischte einen Traumstart und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Oliver Steurer setzte mit einem langen Pass Aziz Bouhaddouz in Szene. Der Stürmer traf zum 0:1. Das frühe Tor gab dem MSV Sicherheit, aber Würzburg erholte sich vom frühen Schock schnell und spielte mutig nach vorne. Winterneuzugang Andre Becker setzte in der 20. Minute ein 16-Meter-Schuss über das Tor. Der MSV antwortete in der 25 Minute: Moritz Stoppelkamp traf in Anschluss an einen Freistoß aus halblinker Position das Außennetz.

Verdiente 2:0-Führung zur Halbzeit

In der 33. Minute parierte MSV-Torwart Leo Weinkauf einen Freistoß von Marvin Stefaniak stark und war auch zwei Minuten später bei einem Freistoß des Würzburgers von der linken Seite mit den Fäusten zur Stelle. In der 37. Minute holte Tobias Kraulich den Duisburger John Yeboah im Strafraum von den Beinen. Den berechtigten Foulelfmeter verwandelte Moritz Stoppelkamp zum 0:2 (39.). Zwei Minuten später hätte Aziz Bouhhadouz aus kurzer Distanz nachlegen können, scheiterte aus kurzer Distanz an Kickers-Torwart Hendrik Bonmann.

Der MSV ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Kabine. „Die Mannschaft zeigt, was sie in der Woche versprochen hat“, sagte MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in der Halbzeitpause gegenüber MagentaSport.

Würzburg, das nun weitaus stärker unter Druck stand, setzte nach der Pause den ersten Akzent. Marvin Stefaniak setzte einen Distanzschuss neben das Duisburger Tor (50.). Auf der Gegenseite blockten die Würzburger einen 16-Meter-Schuss von Moritz Stoppelkamp zur Ecke ab (52.). Weitere zwei Minuten später war Leo Weinkauf bei einem weiteren Stefaniak-Freistoß zur Stelle.

Weinkauf beim Gegentreffer chancenlos

In der 68. Minute rettete der Duisburger Schlussmann bei einem Kopfball des begnadigten und eingewechselten Würzburgers Marvin Pourie. In der 71. Minute traf Pourie dann doch per Kopf zum 1:2, und Weinkauf konnte nichts ausrichten. Leroy Kwadwo stand daneben und ließ den Stürmer gewähren.

Somit wurde es doch noch einmal spannend und brenzlig für die Gäste. Der MSV, für den das eingewechselte Geburtstagskind Kolja Pusch das 3:1 verpasste, brachte die Führung aber über Runden.

Weiter geht es für den MSV Duisburg mit dem nächsten Kellerduell gegen Türkgücü München am Samstag, 19. Februar, 14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena. Mit Niclas Stierlin, Leroy Kwadwo (beide fünfte gelbe Karte) und Rolf Feltscher (zehnte gelbe Karte) werden dann gleich drei Spieler gesperrt fehlen.

