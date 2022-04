Desolater MSV Duisburg verliert 0:6 gegen 1860 München

Duisburg. Was für ein Desaster für den MSV Duisburg. Anstatt den vorzeitigen Klassenerhalt zu feiern, setzte es eine 0:6-Pleite gegen 1860 München.

Der MSV Duisburg ließ die Chance auf den vorzeitigen Klassenerhalt in der Dritten Fußball-Liga am Sonntag spektakulär liegen. Vor 12.105 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena unterlagen die Meidericher dem Tabellenvierten TSV 1860 München spektakulär mit 0:6 (0:3). Mit einem Sieg wären die Zebras gerettet gewesen. Jetzt müssen die drei Punkte, die noch fehlen, aus den drei kommenden Spielen auf der Zielgeraden geholt werden. Die nächste Gelegenheit besteht am 2. Mai als Gast von Waldhof Mannheim. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt fünf Punkte.

Zum vermeintlich finalen Schlag in der Saison wollte sich Trainer Hagen Schmidt zusätzlicher Wucht versichern. Er schlug einen klassischen Lufthaken. Kapitän Moritz Stoppelkamp rückte nach Verletzungspause zurück in die Startaufstellung. Niclas Stierlin musste dafür auf die Bank. Kolja Pusch, der in den vergangenen zwei Wochen zu den Besten gehörte, wollte der Coach nicht aus der Formation nehmen. Schmidt ließ zudem mit einer Vierkette spielen. Das hatte er nicht mehr gemacht, seit die Zebras Ende Januar die Wochen des offenen Tores ausgerufen hatten und in drei Heimspielen 15 Tore schlucken mussten.

Umstellung auf Viererkette geht völlig daneben

Nach 22 Minuten wusste Schmidt, warum er seinerzeit auf eine Dreikette umgestellt hatte. Seine Mannschaft, unsortiert und ohne Orientierung im eigenen Strafraum, lag mit 0:3 hinten. Erst hatte Leroy Kwadwo den Münchener Merveille Biankadi aus den Blick verloren. Der Mittelfeldmann schob entspannt aus 14 Metern zum 1:0 ein. Dann rempelte der als Innenverteidiger stark überforderte Marvin Bakalorz den 60er Stefan Lex im Strafraum um. Den Elfmeter verwandelte Marcel Bär (20.). Einmal mehr war Bakalorz in einem Zweikampf zweiter Sieger. Dieses Mal lief ihm Stefan Lex (22.) davon und setzte den Ball zum 3:0 unter das Dach des Tores von Leo Weinkauf.

Was tat Hagen Schmidt? Er hob drei Finger und zeigte damit an, dass er zur alten Ordnung zurückkehren wollte. Marlon Frey war also wieder Abwehrchef im Dreierverbund. Kolja Pusch rückte auf die Acht zurück. Und siehe: Schon hatte das MSV-Spiel Struktur. Der Gast erspielte sich bis zur Pause keine Chancen mehr. Dafür prüften Kolja Pusch, John Yeboah und Moritz Stoppelkamp Schüssen aufs Tor den Löwenkeeper Marco Hiller. Die Meidericher hatten nun ihr Ballkleid übergeworfen. Dumm nur, dass die Party schon vorbei war und die Partie gelaufen.

Auch ein Dreifach-Wechsel zur Pause ändert nichts

Duisburgs Coach wechselte zur Pause dann dreifach: Für Aziz Bouhaddouz, der offensiv ohne jedes Glück und Können agierte, kam Orhan Ademi. Vincent Gembalies ersetzte Marvin Bakalorz. Marvin Knoll musste für den Chefzerstörer Niclas Stierlin weichen. Bevor die Zebras aber noch ernsthaft zur Aufholjagd blasen konnten, hatte Yannick Deichmann (50.) bereits das 4:0 für den Gast nach einer Ecke geköpft. Offenbar hatte niemand erklärt, wie die Zuordnung bei Standards nach den umfassenden Wechseln war. Denn bereits zuvor hatte Leo Weinkauf nach einer Ecke in höchster Not retten müssen. Der gerade eingewechselte Philipp Steinhart (66.) und Marcel Bär (70. – nach einem Freistoß) machten die Niederlage überdeutlich.

Der MSV hatte übrigens ebenfalls einige Chancen im zweiten Durchgang John Yeboah (60.) lief allein auf Hiller zu. Orhan Ademi (52.) hatten den Keeper einmal ausgetanzt und dann einen Schritt zu viel gemacht. Es ging hinten wie vorne nichts.

Die Fans, die gekommen waren, um die Rettung zu feiern, pfiffen ihre maßlos enttäuschende Mannschaft aus. Zitternd gingen sie später nach Hause. Es lag nicht am Wetter. Der MSV weiter um den Klassenerhalt bangen.

