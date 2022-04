Die nächste Blamage: Der MSV Duisburg verliert in Straelen

Straelen. Regionalligist SV Straelen gewinnt 1:0 und wirft im Halbfinale den MSV Duisburg aus dem Niederrheinpokal.

Die in Straelen beheimatete Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg scherzte vor dem Niederrheinpokal-Halbfinale: „Wenn es zum Elfmeterschießen kommt, müsse wir das Flutlicht anschalten.“ Die Lampen an der Römerstraße blieben aus, und für den Drittligisten MSV Duisburg wurde es zappenduster. Die Zebras blamierten sich beim SV Straelen mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage und schieden aus. Wie im letzten Jahr ist nach dem Halbfinale Schluss.

Der MSV bemüht sich um Dominanz, tut sich dabei aber schwer

MSV-Trainer Hagen Schmidt nahm gegenüber dem vier Änderungen in der Startaufstellung vor. Pokalkeeper Jo Coppens stand traditionsgemäß im Tor, zudem rückten Niclas Stierlin für Marvin Knoll, Niko Bretschneider für Leroy Kwadwo und Orhan Ademi für Aziz Bouhaddouz ins Team.

In der Anfangsphase stand Schiedsrichter Martin Ulankiewicz aus Oberhausen zweimal im Fokus. Erst forderte MSV-Stürmer Orhan Ademi (nach einem „Kontakt“ von Ex-Zebra-Kapitän Kevin Wolze) einen Elfmeter, wenig später reklamierte der Straelener Gianluca Rizzo einen Strafstoß. Der Pfiff blieb aber jeweils aus. Rizzo vergab in der 15. Minute die erste Torchance mit einem zur Ecke abgefälschten Schuss.

Ratlos in Straelen: MSV-Profi Moritz Stoppelkamp Foto: Tillmann/FFS

Der MSV bemühte sich um Dominanz, tat sich dabei aber schwer. Am Straelener Strafraum endeten die Angriffsbemühungen zumeist. Torchancen blieben zunächst Mangelware. Auch die Gastgeber, die viel mit langen Bällen operierten, strahlten kaum Gefahr aus. Toshiaki Miyamoto drang indes in der 32. Minute in den Duisburger Strafraum ein, Tobias Fleckstein klärte aber zur Ecke. Der MSV verbuchte seine erste Chance in der 45. Minute. Moritz Stoppelkamp setzte den Ball bei einem Konter knapp neben das Tor. „Das war durchwachsen“, kommentierte MSV-Präsident Ingo Wald die erste Halbzeit.

Ein uninspiriertes Spiel der Duisburger

Niko Bretschneider und Kolja Pusch blieben zur Pause in der Kabine, dafür kamen Leroy Kwadwo und Alaa Bakir. Kwadwo verbuchte prompt eine Chance, verzog aber aus spitzem Winkel. In der 52. Minute überwand Orhan Ademi Torhüter Julius Paris, der Keeper konnte den Ball in der Rückwärtsbewegung aber noch knapp vor der Linie unter sich begraben. Auf der Gegenseite rettete Jo Coppens drei Minuten später mit einer Faustabwehr gegen Timo Mehrlich.

Das Duisburger Spiel blieb insgesamt uninspiriert. In der 67. Minute brachte Hagen Schmidt Aziz Bouhaddouz für Orhan Ademi. Fünf Minuten später schied John Yeboah, der diesmal nicht den Unterschied ausmachte, mit einer Wadenverletzung aus. Für ihn kam Julian Hettwer. In der 74. Minute ging Straelen in Führung. Marvin Bakalorz verlor im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Die Gastgeber machten es nun ganz schnell. Der frühere Homberger Cagatay Kader köpfte den Ball in Anschluss an eine Flanke zum 1:0 ein. Es war das Tor des Tages. Der MSV hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Die Duisburger Fans sangen: „Wir haben die Schnauze voll.“

Der MSV erhält immerhin wieder die Lizenz

Das steigt am Samstag, 21. Mai, in der Duisburger Arena. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest. Wie im letzten Jahr steht der SV Straelen an der Wedau im Endspiel. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln die Regionalligisten Wuppertaler SV als Titelverteidiger und Rot-Weiß Essen am Dienstag, 3. Mai.

Vor dem Spiel in Straelen verkündete der MSV gute Nachrichten. Wie der Verein mitteilte, attestierte der Deutsche Fußball-Bund des MSV „die wirtschaftliche sowie die technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit für die Lizenzerteilung.“ Trotzdem muss der Verein noch Hausaufgaben erfüllen. Das soll aber kein Problem sein. Der MSV zitiert seinen Geschäftsführer Peter Mohnhaupt in seiner Mitteilung: „Bei den zu erfüllenden Auflagen handelt es sich um die üblichen Standards, die keine großen Hürden darstellen.“ Die Hürde in Straelen erwies sich hingegen als zu groß.

Der Druck steigt auch auf MSV-Trainer Hagen Schmidt. Er muss gewinnen. Das 0:6 gegen 1860 München soll sich die Mannschaft aus den Klamotten schütteln. „Mit einer guten Leistung wollen wir den ersten Schritt machen, um die Fans wieder zurückzugewinnen“, so zitiert der MSV den Trainer. Ein Charaktertest eben, zu absolvieren mit dem gleichen Kader wie am Sonntag.

