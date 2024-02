Durch die Fanbrille: Mein Freund, der MSV, ist krank

Duisburg Viele noch optimistische Anhänger des MSV Duisburg wurden zuletzt von der Realität eingeholt. Die Fankolumne von Tim Gißke.

„Ich glaube, ich schaue das Spiel heute nicht. Ich kann momentan keine weitere Enttäuschung ertragen.“ So oder ähnlich klang es am Wochenende in so mancher Fan-Chatgruppe vor dem Spiel der Zebras beim SSV Ulm. Klar, der ein oder andere Fan hatte schon weitaus früher das Handtuch geschmissen. Aber selbst die Anhänger, die als stoische Optimisten galten, wurden nach und nach von der bitteren Realität eingeholt.

Eine dicke bayerische Watschn in München und eine Partie gegen Halle, die niemals hätte verloren werden dürfen, später – und klangvolle Namen wie Preetz, Ginczek und Engin wirken wie verzweifelte Versuche, dem MSV noch einmal den Glanz zu verleihen, den er dank jahrelanger Misswirtschaft schon lange verloren hat. Zumal die Transfers zwar auf dem Papier gut, aber hinsichtlich der höchst prekären Lage des Spielvereins wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken. Dass zwei Tore gegen Halle von Neuzugang Ahmet Engin nicht ausreichten, verstärkt diesen Eindruck noch.

Wie also umgehen mit der Situation? Der MSV wirkt zuweilen wie ein kranker Freund oder ein langsam sterbender Partner. Man sitzt oder steht daneben und schaut ihm dabei zu, wie er langsam dahinsiecht. Man möchte schreien, man möchte weinen und am liebsten einfach die Augen vor der unausweichlichen Realität verschließen. Keiner möchte seine alte Liebe sterben sehen, vor allem, wenn man alles in der Fan-Macht stehende tut, um dieses Schicksal noch abzuwenden. Aber Geld, Zeit und Herzblut reichen nun mal nicht, wenn falsche Freunde immer wieder ihren schlechten Einfluss ausüben und die Krankheit weiter im Patienten streut. So muss sich jeder Fan am Wochenende die Frage stellen, ob er diesen schwer kranken Freund noch in seiner Nähe erträgt. Denn nur eine Wunderheilung könnte jetzt noch helfen und es ist unwahrscheinlich, dass Jahn Regensburg am Sonntag da mithelfen möchte. Eines steht aber fest: Allein sollte der MSV diesen Weg nicht gehen. Denn auch wenn der Alltag schwer zu ertragen ist – in den dunkelsten Stunden braucht jeder einen Freund, der die Hand hält, bis es vorbei ist.

