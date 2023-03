Können Alaa Bakir und der MSV Duisburg auch am Mittwoch bei Dynamo Dresden jubeln?

MSV Duisburg Dynamo Dresden - MSV Duisburg: Wie Sie das Spiel am Mittwoch live im TV sehen: Alle Infos zur Übertragung

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Mittwoch um 19 Uhr bei Dynamo Dresden. Wir erklären, wie Sie das Spiel der 3. Liga live im TV sehen können.

Wieder ein Punkt mehr für den MSV Duisburg in der 3. Liga. Das 2:2 gegen den TSV 1860 München war hart erkämpft, und genau mit dieser Einstellung müssen die Zebras auch ins nächste Spiel gehen. Dort wartet auf die MSV-Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner bereits am Mittwoch eine schwierige Aufgabe: Es geht zu Dynamo Dresden ins Rudolf-Habig-Stadion (Mittwoch, 15. März 2023, 19 Uhr). Eine gute Nachricht vorab: Der MSV kann in Dresden wieder auf Topscorer Moritz Stoppelkamp bauen.

Für Torsten Ziegner war das 2:2 des MSV Duisburg gegen die Münchener Löwen eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Erst 0:2 zurückgelegen, dann noch einen Punkt gesichert: „Wenn man überhaupt darüber sprechen sollte, wer den Sieg mehr verdient gehabt hätte, dann wären es wir gewesen“, erklärte der Coach sichtlich berührt. Der Abstand auf die Abstiegsplätze der 3. Liga beträgt nun zehn Punkte. Bei Dynamo Dresden könnte es auch für Sebastian Mai zum Comeback kommen: Der 29 Jahre alte Abwehrspieler hatte sich Mitte Februar an der Wade verletzt und ist für das Duell in seiner Heimatstadt wieder einsatzbereit.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg - TSV 1860 München: Die Rahmendaten zum Spiel

Dynamo Dresden - MSV Duisburg

Datum: Mittwoch, 15.03.2023

Anstoß: 194 Uhr

Ort: Rudolf-Habig-Stadion, Dreden

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg am Mittwoch live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Dynamo Dresden - MSV Duisburg am Mittwoch live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg wird am Mittwoch bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie von Dynamo Dresden gegen den MSV Duisburg am Mittwoch ab 18.45 Uhr. Moderatorin von Magentasport ist Anett Sattler, als Kommentator ist Andreas Mann dabei.

Torsten Ziegner ist mit dem MSV Duisburg bei Dynamo Dresden gefordert. Foto: firo

Dynamo Dresden gegen MSV Duisburg - Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann heute auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen MSV Duisburg zurückgreifen, den Sie am Mittwoch hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

