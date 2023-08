Einzelkritik:MSV überzeugt nicht und kassiert zweimal Note 5

Freiburg. Zum Saisonauftakt muss sich Fußball-Drittligist MSV Duisburg in Freiburg mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Vincent Müller: Der 22-Jährige entschied das Rennen um den Platz im Duisburger Tor gegen Smarsch und Braune für sich. Zeigte anfangs Unsicherheiten in der Luft, verschätzte sich bei einem hohen Ball, aber Mai konnte das ausbügeln. Kurz vor der Pause bei einem Distanzschuss von Fahrner auf dem Posten. Vor dem Freiburger Ausgleich noch mit einer Parade zur Stelle, beim Abstauber von Fahrner aber ohne Chance. Verhinderte in der 87. Minute mit einer Faustabwehr den Freiburger Siegtreffer. Note: 2,5

Joshua Bitter: Der Rechtsverteidiger lieferte eine insgesamt solide Partie ab. Brenzlig war es für den MSV in der 23. Minute, doch Bitter war zur Stelle und stoppte SC-Spieler Fahrner im Duisburger Strafraum im letzten Moment. Im Spiel nach vorne blieb noch Luft nach oben. Note: 3,5

Sebastian Mai: Überzeugte in der ersten Halbzeit als Abwehrchef durch Lufthoheit. Rettete in der 13. Minute per Kopf zur Ecke, nachdem sich Keeper Müller verschätzt hatte. Verlor vor dem schnellen 1:1 nach dem Seitenwechsel ein Kopfballduell. Am Ende fehlte der Abwehr die notwendige Stabilität. Note: 3,5

Marvin Senger: Erhielt in der Innenverteidigung den Vorzug gegenüber Fleckstein. In der 28. Minute bedankte er sich für das Vertrauen des Trainers. Per Seitfallzieher brachte er den MSV mit 1:0 in Führung. Der Mann kann nicht nur Tore verhindern. Lieferte in der Innenverteidigung eine solide Leistung ab. Für das schöne Tor gibt es ein Sternchen. Note: 2,5.

Baran Mogultay: Auf der linken Abwehrseite unaufgeregt und effektiv im Einsatz. Knüpfte an die soliden Leistungen aus der letzten Saison an. Blockte kurz vor der Pause einen Abschluss von Al Ghaddioui ab. Der Linksverteidiger kassierte in der 63. Minute die Gelbe Karte. Note: 3

Marvin Bakalorz: Der Routinier kam im defensiven Mittelfeld nur wenig zur Entfaltung. Brachte dabei kaum Impulse für die insgesamt lahmende Offensive. In der Rückwärtsbewegung ordentlich, im Spiel nach vorne mit Mängeln. Note: 4

Caspar Jander: Hatte Anlaufschwierigkeiten, wurde aber dann doch in der ersten Halbzeit schnell zu einem wichtigen Faktor im Duisburger Mittelfeld. Eroberte viele Bälle, leitete mehrfach Angriffe ein. Schlug vor dem Duisburger 1:0 den Eckball, den Ekene weiterleitete. Ließ nach der Pause allerdings deutlich nach. Note: 3

Thomas Pledl: Blieb auf der rechten offensiven Außenbahn weitgehend blass, setzte kaum Akzente. Setzte sich in der 52. Minute im Strafraum durch, schloss jedoch zu zaghaft ab. War nach der Girth-Auswechslung (71.) vornehmlich in der Zentrale unterwegs. Vergab freistehend vor SCF-Keeper Uphoff in der 88. Minute die größte Chance im Spiel. Note: 4,5

Kolja Pusch: Setzte Stürmer Girth bei der ersten Großchance in der vierten Minute stark in Szene. Kassierte schon in der 18. Minute die gelbe Karte nach einem Foulspiel. Sorgte vor dem Freiburger Tor immer wieder für Unruhe. Köpfte den Ball in der 41. Minute aus einer Abseitsposition heraus an die Latte. Blieb zur Pause in der Kabine, für ihn kam Bakir. Note: 3,5.

Niklas Kölle: Der Flügelspieler erlitt bereits in der neunten Minute nach einem Foulspiel eine Schulterverletzung. Für ihn ging es nicht weiter. Wenig später kam Ekene ins Spiel.

Benjamin Girth: Der Stürmer vergab schon in der vierten Minute die Führung – erst per Kopf, dann im Nachschuss. Brachte in der 39. Minute bei einer Kopfballchance nicht genügend Druck hinter den Ball. Ein Stürmer darf zumindest eine dieser Chancen gerne nutzen. Note: 5

Chinedu Ekene: Kam in der elften Minute für den verletzten Kölle auf der linken Offensivbahn zum Einsatz. Bereitete mit seinem Zuspiel die 1:0-Führung durch Senger vor (28.). Ansonsten lief das Match am Flügelspieler aber weitgehend vorbei. Note: 3,5

Alaa Bakir: Kam in der 46. Minute für Pusch auf der zentralen Position in der offensiven Mittelfeldkette ins Spiel. Handelte sich wie Pusch früh eine gelbe Karte ein. Nach Girths Auswechslung in der 71. Minute als Sturmspitze im Einsatz. Blieb im Angriff aber uneffektiv. Note: 5

Hamza Anhari: Kam in der 71. Minute für Girth.

