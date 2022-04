Erleichterung beim MSV Duisburg: Wichtiger Sieg in Berlin

Berlin. Im direkten Kellerduell setzte sich der MSV Duisburg mit 1:0 bei Viktoria Berlin durch. Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf der 3. Liga.

Der FC Viktoria 1889 Berlin ist ein netter Gastgeber. Der Fußball-Drittligist spielte vor dem Match gegen den MSV Duisburg zur Freude der offiziell 704 mitgereisten Zebra-Fans im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark die MSV-Hymne. Und weil es am Prenzlauer Berg so nett war, nahmen die Zebras auch gleich drei Punkte mit. Vor insgesamt 2043 Zuschauern setzte sich der MSV mit 1:0 (0:0) durch und verbuchte damit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Bei Moritz Stoppelkamp, zuletzt Muskelfaserriss, reichte es doch noch nicht für die Startelf. Der Kapitän saß zu Spielbeginn auf der Bank. Trainer Hagen Schmidt nahm gegenüber dem 2:1-Sieg gegen den Halleschen FC nur eine Änderung vor. Für den verletzten Rolf Feltscher kam der von Corona genesene Marvin Ajani von Beginn an auf der rechten Außenbahn zum Einsatz.

MSV-Fans geben den Ton an

Auf den Rängen gaben die Duisburger Fans den Ton an, auf dem Platz verbuchten die Zebras die erste Torchance. Marvin Knoll verpasste in der vierten Minute mit einem Flachschuss aus zwölf Metern neben das Berliner Tor die frühe Führung. In der 13. Minute köpfte Niclas Stierlin den Ball nach einem Pusch-Freistoß über das Tor.

Viktoria Berlin kam in der 18. Minute zu seiner ersten Halbchance. Franck Junior Evina verpasste den Ball nach einem Freistoß. Fünf Minuten später setzte Aziz Bouhaddouz auf Duisburger Seite den Ball nach einem schönen Zusammenspiel mit John Yeboah über das Tor. MSV-Torwart Leo Weinkauf war in der 29. Minute bei einem Freistoß von Brooklyn Kevin Ezeh von der halbrechten Seite mit einer Fußabwehr zur Stelle. In der 39. Minute parierte Weinkauf gegen Jakob Lewald. Berlin traute sich nun mehr zu. In der 42. Minute vergab Soufian Benyamina mit einem Schuss knapp neben das Tor.

Yeboah bedient Pusch - 1:0

In der 55.Minute ging der MSV – insgesamt verdient – in Führung. Marlon Frey setzte mit einem langen Ball John Yeboah auf der linken Seite in Szene. Yeboah bediente Kolja Pusch im Zentrum, der aus 18 Metern zum 1:0 ins Tor traf. Berlins Trainer Farat Toku wechselte in der 65. Minute dreifach. MSV-Coach Hagen Schmidt nahm eine Minute später eine Veränderung vor. Torschütze Kolja Pusch r.

In der 76. Minute bewahrte Leo Weinkauf den MSV mit einer Parade aus kurzer Distanz gegen Christoph Menz vor dem Ausgleich. In der 83. Minute war Weinkauf bei einem Schuss von Falcao erneut mit einer Glanztat zur Stelle. Weiter geht es für den MSV Duisburg am Sonntag, 24. April, mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München (13 Uhr, Schauinslandreisen-Arena).

