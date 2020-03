Größere Sorgen als Transparente beim MSV Duisburg

Meppen. Der MSV Duisburg verliert 0:1 beim SV Meppen und kassiert damit die dritte Pleite in Folge. Unterbrechung wegen „Hopp“-Spruchbändern

Der vermeintliche Aufreger war am Ende keiner mehr. Und zumindest beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg gibt es nun größere Probleme als Fan-Spruchbänder gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp. Die Zebras verloren beim 0:1 (0:0) beim SV Meppen und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Die Lage beim Zweitliga-Spitzenreiter ist ernst.

Kurios: Der Spitzenreiter punktet nicht mehr, befindet sich aber trotzdem nicht im freien Fall. Die Konkurrenz hat mit dem eigenen Versagen ein unsichtbares Netz gespannt, das – noch – fest genug ist, um den strauchelnden Klassenprimus aufzufangen. Unterhaching verlor am Freitag, Mannheim musste sich am Samstag mit einem Remis gegen Kaiserslautern begnügen und Ingolstadt kassierte am Sonntag eine Heimniederlage gegen Viktoria Köln.

MSV-Torwart Leo Weinkauf (rechts) war noch der stärkste Duisburger Spieler. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Zur Chronistenpflicht: Die Partie in Meppen war kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit für knapp sieben Minuten unterbrochen, weil in den Fanblöcken beider Vereine Transparente gegen Dietmar Hopp aufgetaucht waren. Schiedsrichter Michael Bacher schickte die Teams für kurze Zeit in die Kabine.

Das Transparent, das im Duisburger Block zu sehen war, sei vor der Partie beim SV Meppen angemeldet gewesen und auch vom Klub genehmigt worden, wie MSV-Pressesprecher Martin Haltermann erklärte. Hinzu kam: Der Spruch auf dem Transparent dürfte nicht in den Bereich der ehrverletzenden Beleidigung fallen. Allerdings: Es folgen „Hurensohn-Sprechchöre“ aus dem Duisburger Block.

Diese Unterbrechung und das übliche Geplänkel, das für Verzögerungen sorgt, führten dazu, dass der Schiedsrichter am Ende 13 Minuten nachspielen ließ. Nur in dieser Phase gelang es den Meiderichern, den SV Meppen permanent und nachhaltig unter Druck zu setzen. Der eingewechselte Petar Sliskovic köpfte den Ball sogar ins Tor – nach Ansicht des Schiedsrichters war es Abseits. Meppens Trainer Christian Neidhart gab später zu, dass es für seine Mannschaft hier auch schlechter hätte laufen können. Zudem hatte Einwechselspieler Leroy-Jacques Mickels den Ausgleich zweimal auf dem Fuß.

Nach der Partie bekundeten sowohl MSV-Trainer Torsten Lieberknecht als auch Kapitän Moritz Stoppelkamp, dass sie „kotzen“ könnten. Bei Stoppelkamp wirkt nicht einmal mehr der Blick auf die Tabelle magenberuhigend. „Dass wir weiter Spitzenreiter sind, ist ein Witz. Das haben wir nicht verdient.“

MSV Duisburg: Albutat nun gesperrt

Für den verletzten Arne Sicker verteidigte Lukas Scepanik auf der linken Seite. Überraschender war eine Umstellung im Mittelfeld. Max Jansen bildete mit Yassin Ben Balla die Doppel-Sechs, während Tim Albutat als zentraler Mann in die offensive Dreierkette vorrückte. Die Geschichte funktionierte nur bedingt, wird auch kurzfristig keine Wiederholung erfahren. Tim Albutat kassierte in Meppen nach einem Foulspiel die fünfte gelbe Karte und ist somit für das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag gesperrt.

MSV Duisburg hat Probleme mit Undav

Sportdirektor Ivica Grlic hatte im Vorfeld gefordert, dass die Mannschaft in der Defensive stabiler auftreten müsse. Diese Vorgabe erfüllten die Zebras zunächst. Im Spiel nach vorne gab es hingegen wenige zündende Ideen. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang ergab sich für den MSV in der siebten Minute. Max Jansen kam im Anschluss an Freistoß von Lukas Scepanik im Meppener Strafraum einen Schritt zu spät.

Die Unterbrechung durch den Schiedsrichter kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wirkte sich für den MSV nicht positiv aus. Meppen zeigte in der Folge mehr Biss und den größeren Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Wie schon im Hinspiel hatten die Duisburger große Probleme, die Kreise von Stürmer Deniz Undav zu durchkreuzen.

Das Tor des Tages erzielte allerdings Luka Tankulic in der 81. Minute. Innenverteidiger Vincent Gembalies leistete sich einen dicken Bock gegen Valdet Rama. Rams Zuspiel verwertete Tankulic zur Meppener Führung.

Der MSV Duisburg taumelt weiter durch die Rückrunde, ohne bislang ernsthaft abzustürzen. Trotzdem nimmt der Druck immer weiter zu. Trainer Torsten Lieberknecht kündigte trotzig die Wende an. „Wir werden gegen Magdeburg zurückschlagen“, erklärte der 46-Jährige nach der freudlosen Partie in Meppen.