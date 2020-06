Herr Frymuth, der Fußball hat seine Seele verloren

Duisburg. Peter Frymuth wollte die Fortsetzung der 3. Liga. Doch es ist Fußball ohne Seele. Ein offener Brief an den DFB-Vize-Präsidenten.

Sehr geehrter Herr Frymuth, Sie sind Vizepräsident beim DFB. Sie sind zudem Präsident des Westdeutschen Fußball-Verbandes und des Fußball-Verbandes Niederrhein mit Sitz in Duisburg – also „unser Mann vor Ort“. Sie haben sich vehement für die Fortsetzung der 3. Liga mit Geisterspielen eingesetzt. Mit Erfolg. Aber ist das, was sich nun abspielt, auch das, was Sie wollten?

Herr Frymuth, diese Geisterspiele sind furchtbar. Der Fußball hat seine Seele verloren. Damit das Geschäft weitergehen kann, spielen die Mannschaften vor leeren Rängen, vereinzelte Menschen mit Mundschutz tragen zur gespenstischen Atmosphäre bei. Ab und an braust sogar Jubel auf – in den Logen feiern vermummte Funktionsträger einen Torerfolg.

Es mag eine längst anachronistische Verklärung in die Jahre gekommener Romantiker sein: Aber nicht umsonst haben sie der schottischen Trainer-Legende Jock Stein im Celtic Park ein Denkmal mit seinem berühmten Ausspruch „Ohne die Fans ist der Fußball nichts“ gesetzt. Wie wahr!

Wettbewerbsverzerrung in der 3. Liga

Sie haben mit Ihren Präsidiumskollegen ein Szenario des Schreckens gezeichnet: Ohne eine Fortsetzung des Spielbetriebs drohe der Liga der finanzielle Garaus. Diese Rechnung erschließt sich mir nicht. Der MSV wird mit Geisterspielen einen größeren Fehlbetrag ausweisen. Und den Vereinen wäre es eine Hilfe gewesen, wenn das Wort von DFL-Chef Christian Seifert gegolten hätte: Das finanzielle Hilfspaket der Champions-League-Teilnehmer sollte nicht an Bedingungen geknüpft sein. Das war es dann aber doch.

Herr Frymuth, der DFB lässt den Ball rollen und stellt den Fairness-Gedanken dafür hinten an. Der Heimrechttausch von Kaiserslautern und Jena ist Wettbewerbsverzerrung. Wie soll das weitergehen, wenn in Jena noch länger kein Fußball möglich ist? Darf sich dann auch der KFC Uerdingen als übernächster Gastgeber des MSV über einen Vorteil freuen, weil ihm eine lange Auswärtsfahrt erspart bleibt?

Aufgeweichtes Corona-Konzept

DFL und DFB rühmen sich für ein vermeintlich gutes Corona-Gesundheitskonzept. Das Wort „Gesundheit“ ist hier fehl am Platz. Der Chemnitzer Trainer verwies am Samstag auf fehlende geistige Frische im Zuge der Dauerbelastung. Beim MSV, dessen holpriger Re-Start nun keineswegs nur an der Corona-Krise festzumachen ist, brechen immer mehr Spieler weg. Vernünftige Regenerationen sind kaum noch möglich.

Die Vereine weichen das Corona-Konzept nach Belieben auf. In Unterhaching jubeln Menschen auf der Tribüne ohne Sicherheitsabstand. Der Chemnitzer FC steht unter Verdacht, zu einem Auswärtsspiel mit nur einem Bus angereist zu sein. Und Torjubel auf Abstand ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr.

Herr Frymuth, es muss nicht repräsentativ sein: Aber in meinem privaten Umfeld ist die Begeisterung für den Fußball abgekühlt. Abgebrochene Tippspiele, der Fernseher bleibt aus – analog zu meiner im Stadion ermittelten Körpertemperatur am Samstag: 36,1 Grad.