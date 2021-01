Innenbandriss! Vermeij fällt beim MSV Duisburg lange aus

Duisburg Stürmer Vincent Vermeij wird dem MSV Duisburg rund acht Wochen fehlen. Nun steht Sportdirektor Ivica Grlic unter Zugzwang.

Das ist für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ein schwerer Schlag: Vincent Vermeij zog sich am Sonntag beim 1:0-Sieg gegen den SV Meppen einen Innenbandanriss im rechten Knie zu und wird rund acht Wochen ausfallen. Das ergab am Montag eine Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik. Eine Operation ist nicht notwendig, die Ärzte behandeln die Ruptur konservativ.

Die schlimmsten Befürchtungen - ein Kreuzbandriss - bestätigten sich zwar nicht, der zu erwartende achtwöchige Ausfall des Niederländers ist für die Meidericher aber dennoch fatal. Schon zum Nachholspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Mittwoch (19 Uhr) ist die Not in de Offensive riesengroß. Auch Stürmer Orhan Ademi fällt aus, der Ex-Braunschweiger klagt über muskuläre Probleme.

MSV Duisburg: Stoppelkamp ist angeschlagen

Somit stehen mit Sinan Karweina und dem 17-Jährigen Julian Hettwer nur noch zwei klassische Stürmer zur Verfügung. Hinzu kommt, dass Kapitän Moritz Stoppelkamp angeschlagen aus dem Spiel gegen den SV Meppen gegangen ist. Sein Einsatz am Mittwoch gilt als gefährdet.

Somit steigt der Druck auf MSV-Sportdirektor Ivica Grlic, auf dem Transfermarkt tätig zu werden, will er die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten. Die Situation der Zebras ist kompliziert: Bis zum Donnerstag muss der MSV im Rahmen der Nachlizenzierung eine siebenstellige finanzielle Lücke schließen.