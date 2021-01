Ivica Grlic bleibt beim MSV im Amt - und weiter umstritten

Duisburg. MSV-Präsident Ingo Wald sieht bei Ivica Grlic "keinen Handlungsbedarf", lässt den Sportdirektor aber nicht mehr alleine einen Trainer aussuchen.

Sportdirektor Ivica Grlic gilt beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg weiterhin als angezählt, ist beim Tabellenletzten aber nach wie vor im Amt. „Aktuell besteht kein Handlungsbedarf“, erklärte MSV-Präsident Ingo Wald am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz zu dieser Personalie.

Keine 100-prozentige Rückendeckung für Ivica Grlic

Auf die Nachfrage, ob Grlic auch im Sommer noch für den MSV tätig sein werde, wiederholte sich Wald: „Es gibt keinen aktuellen Handlungsbedarf.“ Als 100-prozentige Rückendeckung geht diese Aussage nicht durch.

Grlic, der beim MSV zu Saisonbeginn einen neuen Drei-Jahres-Vertrag erhalten hatte, ist laut Wald an der Suche nach einem Nachfolger für den am Mittwoch gefeuerten Trainer Gino Lettieri beteiligt. Die Entscheidung werde der 45-Jährige allerdings nicht allein treffen, sondern „eine große Runde“ befasse sich mit dieser Personalie. Das Dilemma der Meidericher: Grlic ist im Verein aktuell der einzige Funktionär mit umfassender sportlicher Kompetenz.

MSV-Sportdirektor Grlic steht in der Kritik

Grlic steht in Duisburg aufgrund einer verfehlten Personalplanung nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg im Sommer in der Kritik. Zudem verpuffte der Trainerwechsel. Die erhoffte Wende unter Gino Lettieri, der nach 2015 in Duisburg seine zweite Amtszeit antrat, blieb aus. Der Deutsch-Italiener konnte die Mannschaft nach der Trennung von Torsten Lieberknecht nicht auf Kurs bringen.

MSV-Führung unterschätzte Signalwirkung der Lettieri-Verpflichtung

Präsident Wald gab am Donnerstag zu, die im November völlig unterschätzt zu haben. Vom ersten Tag an sah sich der 46-Jährige großer Kritik aus den Kreisen der Fans ausgesetzt. Auch die Hoffnung, dass der Coach über den sportlichen Erfolg die Kritiker überzeugen könnte, erfüllte sich nicht.

MSV sucht jetzt Trainer mit "Kompetenz und Herzblut"

Bei der Suche nach einem Nachfolger will der MSV laut Wald nichts überstürzen. Auch wenn die sportliche Situation prekär ist: Wald sieht sich nicht unter Zeitdruck. Ein Mann mit "Kompetenz und Herzblut" soll das Ruder im Abstiegskampf herumreißen. Der Vorteil gegenüber der Trainersuche im November: Hauptsponsor Capelli-Sport hat gerade erst frisches Geld für neues Personal zur Verfügung gestellt. Die US-Amerikaner haben ihre Anteile am MSV im Rahmen einer Kapitalerhöhung von 10,1 auf 40,1 Prozent aufgestockt. Gut 5,4 Millionen Euro flossen so in die Kasse. Der größte Teil der Investition diente der Erfüllung der DFB-Auflagen im Rahmen der Nachlizenzierung. Allerdings finanzierte der Sponsor bereits die jüngsten Neuzugänge und stellt auch das Geld für einen weiteren Stürmer und den neuen Trainer bereit.