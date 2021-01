Live! 1:0 zur Halbzeit! MSV Duisburg dank Engin auf Kurs

Duisburg. Der MSV Duisburg hat seine dringlichsten Finanzprobleme vorerst beseitigen können. Nun sollen am Mittwochabend gegen Magdeburg drei Punkte her.

Kellerduell in der 3. Liga: Der MSV Duisburg trifft am Mittwochabend auf den 1. FC Magdeburg. „Gegen Magdeburg ist die Bedeutung noch größer als sonst“, hat MSV-Trainer Gino Lettieri vor dem Spiel gesagt. Der Gast reist zum Nachholspiel als Tabellennachbar an. Der 1. FC Magdeburg sortiert sich punktgleich mit dem Duisburger Fußball-Drittligisten auf Platz 18 in der Tabelle ein. „Gegen eine Mannschaft, die mit uns in der Tabelle unten steht, voll zu punkten, ist eine wichtige Sache“, sagt der Trainer. Selbstverständlich aber sei das nicht. Man müsse sich wie gegen Meppen beim 1:0 den Sieg erspielen und erkämpfen.

Die Duisburger können auf Moritz Stoppelkamp setzen. Der Einsatz des Kapitäns war wegen eines Blutergusses am Knie fraglich. Doch der Spielmacher steht in der Startelf. Auf der Bank nimmt Neuzugang Federico Palacios Platz. Der offensive Mittelfeldspieler heuert vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg bis zum Saisonende auf Leihbasis bei den Zebras an. Der Transfer wurde am Spieltag verkündet.

Zuvor vermeldete der Verein, dass die Auflagen des DFB erfüllt worden sind. Wie berichtet, hat der amerikanische Ausrüster Capelli seine Anteile an der MSV Duisburg KGaA erhöht und damit den entscheidenden Beitrag geleistet. Dies geschah im Rahmen einer Kapitalerhöhung.

NSV Duisburg gegen Magdeburg: Die Aufstellungen

Duisburg: 1 Weinkauf - 4 Volkmer, 3 Dominik Schmidt, 26 Gembalies - 23 Bitter, 36 Kamavuaka, 8 Ghindovean, 17 Sicker - 20 Mickels, 10 Stoppelkamp, 9 Engin. - Trainer: Lettieri

Magdeburg: 1 Behrens - 24 Bittroff, 5 Tobias Müller, 27 Burger - 2 Ernst, 22 Jacobsen, 8 Jakubiak, 28 Obermair - 31 Granatowski, 33 Sané, 13 Steininger. - Trainer: Hoßmang

