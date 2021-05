Live! 1:1! Ingolstadt gleicht gegen den MSV aus

Die Spieler des MSV Duisburg feiern das 1:0 gegen Ingolstadt. Torschütze Maximilian Sauer steckt irgendwo in der Traube.

Duisburg. Schon am Freitag stand der Klassenerhalt des MSV Duisburg nach der Niederlage des SV Meppen fest. Am Samstag kommt Ingolstadt. Der Live-Ticker.

Der MSV Duisburg kann somit am Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen den FC Ingolstadt 04 (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena, live im Fernsehen beim WDR und beim BR) befreit aufspielen. Hier werden sich die Zebras auf Distanz von ihren Fans verabschieden. Einmal mehr werden hupende Fans ihr Team vom Parkplatz aus unterstützen. Nicht nur die Anhänger hoffen, dass das zum letzten Mal der Fall sein wird. Im Zuge sinkender Inzidenzen stehen die Chancen gut, dass der MSV sein nächstes Liga-Heimspiel in der kommenden Saison vor Publikum wird austragen dürfen.

Mit einem Sieg könnten die Zebras den Schanzern ordentlich in die Suppe spucken. Ingolstadt hofft als Tabellenvierter noch auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Tomas Oral trumpfte allerdings zuletzt nicht mehr wie ein Aufstiegsaspirant auf. Ingolstadt verbuchte in den letzten sieben Partien nur einen Sieg.

