Live-Ticker Live! Der MSV steht in Kaiserslautern unter Zugzwang

Duisburg/Kaiserslautern. Drittligist MSV Duisburg ist mittlerweile seit sieben Spielen sieglos. Gelingt in Kaiserslautern die Wende? Der Live-Ticker.

Im fünften Drittligaspiel unter der Leitung von Neu-Trainer Gino Lettieri steht der MSV Duisburg unter Zugzwang. Die Partie beim 1. FC Kaiserslautern (14 Uhr/Magenta) zwischen dem Tabellenvierzehnten und dem Vorletzten ist ein echtes Schlüsselspiel - die Teams trennen nur vier Punkte. Ein Sieg wäre Balsam für die geschundene Seele der seit sieben Spielen sieglosen Zebras.

„Jeder Spieler weiß um den Ernst der Lage", machte Lettieri bei einer virtuellen Medienrunde vor dem Spiel klar. Er fügte hinzu: „Die Spieler waren nach der Niederlage gegen Dresden niedergeschlagen. Jetzt sind wir aber alle in der Pflicht, gemeinsam einen Ausweg aus unserer Situation zu finden."

Besinnen sollen sich seine Spieler, die gegen Dynamo defensiv eine wacklige und offensiv eine harmlose Leistung zeigten, in Kaiserslautern auf Auftritte wie das 2:2 bei Waldhof Mannheim. „Diese mutige Leistung muss uns als Vorlage dienen. Aber auch gegen Dresden war nicht alles schlecht. Trotzdem haben wir natürlich in dieser Woche an der Offensive gefeilt", berichtete der 53-Jährige. (rs)

Das Spiel im Live-Ticker: