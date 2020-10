Live! Der MSV will gegen Uerdingen den nächsten Sieg

Duisburg. Der Drittligist aus Duisburg empfängt den KFC Uerdingen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht will nachlegen. Der Live-Ticker.

Viel Zeit zum Verschnaufen hatte der MSV Duisburg nicht. Doch nach dem 1:0-Sieg in Unterhaching am Mittwoch geht der MSV Duisburg mit Rückenwind in das nächste Spiel. An diesem Samstag empfängt der Fußball-Drittligist den KFC Uerdingen (14 Uhr MagentaSport).

Erst am Donnerstagmorgen kam der MSV aus Bayern zurück, da wusste der Klub noch nicht, ob das Spiel am Samstag wegen der hohen Coronazahlen in Duisburg überhaupt stattfindet. Doch am Freitag gab die Stadt grünes Licht. Der Drittligist ist selbst betroffen vom Coronavirus, mehrere Spieler mussten zuletzt in Quarantäne bleiben. Trotzdem konnte der MSV am Mittwoch mit einem Mini-Kader ein Ausrufezeichen setzen und den ersten Saisonsieg feiern.

Gegen Uerdingen fehlt allerdings Flügelspieler Leroy-Jacques Mickels. Der 25-Jährige hat sich eine komplizierte Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

