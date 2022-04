Live! MSV Duisburg: 0:3 gegen 1860 - Pfiffe zur Pause

Im Hinspiel kassierte der MSV Duisburg um Aziz Bouhaddouz eine unglückliche 2:3-Niederlage in München.

Duisburg. Der MSV Duisburg könnte am Sonntag den Klassenerhalt in der 3. Liga feiern. Bei einem Sieg gegen 1860 München wäre alles klar. Der Live-Ticker.

für den MSV Duisburg und daran hat sich nach den Samstags-Spielen in der 3. Liga nichts geändert. Zwar gewann der SC Verl, der derzeit noch auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, mit 2:1 beim 1. FC Saarbrücken. Doch weil Viktoria Berlin zeitgleich 0:3 bei den Würzburger Kickers verlor, könnte der MSV schon an diesem Sonntag den Klassenerhalt in der 3. Liga perfekt machen - drei Spieltage vor Saisonende. Bei einem Sieg gegen den TSV 1860 München (13 Uhr) hätten die Meidericher 41 Zähler auf dem Konto. Berlin steht bei 34, hat aber noch einmal spielfrei und somit nur noch zwei Partien zu absolvieren - der MSV wäre nicht mehr einholbar.

Allerdings wartet auf die Manschaft von Hagen Schmidt ja auch noch ein ambitionierter Gegner. Die Löwen haben den Aufstieg zuletzt wohl verspielt, kämpfen aber immer noch um den vierten Platz, der die Teilnahme am DFB-Pokal garantiert.

