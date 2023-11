Live-Ticker Live! Gelingt dem MSV Duisburg in Sandhausen die Wende?

Sandhausen Der MSV Duisburg steht in der 3. Liga mit dem Rücken zur Wand. In Sandhausen muss zwingend ein Sieg her. Der Live-Ticker.

Neun mickrige Tore, noch mickrigere acht Punkte - in den letzten vier Partien sogar nicht mal ein Treffer aus dem Spiel heraus: Der MSV Duisburg steht am Ende der Tabelle in der 3. Liga und muss zwingend punkten. Der Auftakt soll das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen sein.

SV Sandhausen - MSV Duisburg: der Live-Ticker zum Spiel

Hier geht es zum Live-Ticker

Doch die Rollenverteilung ist klar: Favorit ist die Heimmannschaft aus Sandhausen, die sich im Mittelfeld der 3. Liga vorerst etabliert haben. Der MSV Duisburg hingegen steht schon mit dem Rücken zur Wand, hat bereits sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 16. Platz.

MSV Duisburg braucht zwingend Punkte

„Wir brauchen dringend Punkte“, sagte deshalb Trainer Boris Schommers. Ein Remis wäre ein Achtungserfolg, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was die Meidericher in die prekäre Lage gebracht hat, ist ebenfalls hinlänglich bekannt: Der Sturm verdient seinen Namen nicht. Selbst Brise wäre noch eine haltlose Übertreibung. Die Partie läuft unter dem Motto: „Wir haben keine Chance. Nutzen wir sie!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg