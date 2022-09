MSV Duisburg: 1:4-Pleite in München, K.-o. nach 35 Minuten

München. Der MSV Duisburg hat nach fünf ungeschlagenen Partien in Serie wieder verloren. Bei Spitzenreiter 1860 München setzte es ein klares 1:4.

Sein Saison-Debüt hatte sich Lukas Raeder ganz anders vorgestellt. Der Ersatztorhüter des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg kam beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft gegen Spitzenreiter 1860 München kurzfristig für Vincent Müller zum Einsatz und seine Mannschaft böse unter die Räder. Bereits nach 36 Minuten stand es 0:4 im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße. Als die Zebras nach 90 Minuten vom Platz trotteten, hatten sie sich mit einem 1:4 (1:4) in begossene Pudel verwandelt.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage ging die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner komplett leer aus. Die Meidericher fielen bei der Reifeprüfung glatt durch. Bitter zudem: Neuzugang Benjamin Girth zog sich nach knapp einer Stunde eine Schulterverletzung zu. Der Stürmer musste ausgewechselt werden. Niklas Kölle musste mit einer Kopfverletzung nach 72. Minuten benommen vom Platz.

Ziegner muss drei Mal in der Startelf wechseln

Der Coach hatte Girth von Beginn an als einzige Spitze gebracht und Aziz Bouhaddouz dafür auf die Bank gesetzt. Das war eine von insgesamt drei Umbesetzungen nach dem 1:1 am Montag daheim gegen VfB Oldenburg. Torhüter Vincent Müller meldete beim Warmmachen, dass er sich unwohl fühlt und machte für Lukas Raeder Platz. Der zweite Wechsel gehorchte ebenfalls der Not. Caspar Jander hatte sich am Montag einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Marlon Frey rückte dafür auf die Sechs.

Es waren keine 70 Sekunden gespielt, da musste sich Trainer Ziegner fragen, ob sein Kader wirklich so breit aufgestellt ist, wie er in den vergangenen Tagen immer betonte. Marlon Frey verlor den Ball gegen Albion Vrenezi im Mittelfeld. Die Flanke von der rechten Seite erreichte Vrenezi erneut, der zum 1:0 traf. Frey hatte den Löwen aus dem Blick verloren. In der 12. Minute verlor Marvin Bakalorz den Ball in der Zentrale. Wieder ging der Ball auf die Außenposition und wieder setzte eine präzise Flanke die MSV-Abwehr außer Gefecht. Fynn Lakenmacher nutzte den Vorteil. Frey hatte da auf dem Weg zum Tor einen Passweg nicht zugestellt. Ganz ähnlich war es beim 0:3 durch den Kunstschuss von Vrenezi (32.).

Für den MSV Duisburg lief alles schief

Die Treffer zeigten Wirkung. Beim 0:4 reichte ein simpler Einwurf in den Strafraum, um die Innenverteidiger Sebastian Mai und Marvin Senger zu verwirren. Yannick Deichmann (35.) bedankte sich herzlich für diese Gedankenpause. Und was war mit Lukas Raeder? Einen Schuss von Lakenmacher hielt der Keeper. Aber, was ihn von Vincent Müller unterschied. Er hielt eben keinen „Unhaltbaren“. Eben das ist eine Qualität der Nummer eins beim MSV.

In der Partie beim Spitzenreiter lief in der Tat alles schief. In der vierten Minute gab Schiedsrichter Marco Fritz einen möglichen Elfmeter nicht. Torhüter Marco Hiller hatte den Kapitän ins Stolpern und dann zu Fall gebracht. Beim Zweikampf zwischen dem Keeper und Chinedu Ekene (25.) befand der Unparteiische ebenfalls: Nicht so schlimm. Im dritten Anlauf gab es dann Elftmeter. Marvin Ajanai war von Daniel Wein im Strafraum gefoult worden. Weil eben alles schief lief: Moritz Stoppelkamp scheiterte an Keeper Hiller. Immerhin, die folgende Stoppelkamp-Ecke boxte sich der Torhüter (42.) selbst ins Netz.

Trotz des deutlichen Rückstands wollten die Meidericher die Partie nicht verloren geben. Ziegner brachte Bouhaddouz als zweite Spitze. Marvin Bakalorz räumte dafür seinen Platz Niclas Stierlin kam für den indisponierten Marlon Frey. Nicht nur die Wechsel zeigten, dass der MSV noch hoffte. Die Gäste erspielten sich gegen Löwen im Schongang Chance auf Chance. Bouhaddouz (57. 60.) vergab zweimal. Benjamin Girth (58.) scheiterte mit einem Kopfball und fiel bei der Aktion auf die Schulter. Marvin Senger (73.) brachte freistehend eine Freistoß-Flanke nicht unter. Puschs Heber kratzte Jesper Verlaat von der Linie. In der Summe: In der ersten Halbzeit ging hinten nichts. Nach der Pause fehlte es vorne an Effizienz und Können.

Die Zebras können am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden auf Wiedergutmachung anstreben.

