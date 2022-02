Live! MSV Duisburg gegen Türkgücü: Endlich Heimfluch brechen

Duisburg. Zweimal in Folge tritt der MSV Duisburg gegen den Letzten der 3. Liga an. Nach dem Sieg gegen Würzburg soll auch gegen Türkgücü ein Erfolg her.

Gleich fünf Ausfälle muss Hagen Schmidt, Trainer des Drittligisten MSV Duisburg, heute ab 14 Uhr gegen Türkgücü München im Vergleich zum 1:2-Erfolg in Würzburg kompensieren. Leroy Kwadwo, Rolf Fletscher und Niclas Stierli fehlen allesamt gelbgesperrt. Außerdem fallen Oliver Steurer und Marvin Bakalorz mit positiven Corona-Tests aus. Dafür rotiert Vincent Gembalies relativ überraschend in die Startelf. Dazu gesellen sich Niko Bretschneider, Kolja Pusch, Marvin Ajani und Marlon Frey.

Ohnehin: Wenn der MSV Duisburg heute ab 14 Uhr , dann sollte das eigentlich tabellarisch ein verdammt packendes Duell sein. Denn auf sportlichem Weg haben beide Mannschaften nach 26 Saisonspielen 26 Punkte auf dem Konto. Während die Zebras als Tabellen-17. auf dem ersten Abstiegsrang liegen, belegt Türkgücü mit dem besseren Torverhältnis den ersten Nichtabstiegsplatz. Eigentlich. Doch am Freitagabend wurden dem MSV-Gegner elf Punkte in der 3. Liga abgezogen. Der Abzug setzt sich dabei aus zwei unterschiedlichen Sanktionen zusammen, unter anderem aus dem aus dem Ende Januar gestellten Insolvenzantrag. Türkgücü rückt damit mit nunmehr lediglich 15 Zählern an den letzten Platz der Tabelle.





Die Aufstellung

Duisburg: 1 Weinkauf - 15 Fleckstein, 17 Knoll, 26 Gembalies - 20 Ajani, 7 Pusch, 37 Frey, 27 Bretschneider - 39 Yeboah, 11 Bouhaddouz, 10 Stoppelkamp. - Trainer: Schmidt

Türkgücü München: 12 Michael Wagner - 23 Kuhn, 13 Sorge, 15 Chato, 3 Römling - 16 Jakobi, 17 Rieder - 9 Vrenezi, 6 Irving, 7 Mickels - 21 Knöll. - Trainer: Heraf

Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Hamburg)

Zuschauer: 5500

