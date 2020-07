Live! Engin trifft - MSV darf auf Relegation hoffen

Duisburg. Gegen Unterhaching geht es für dem MSV Duisburg um alles. Nur mit einem Sieg wahren die Zebras die Chance auf die Relegation. Der Live-Ticker.

Am 38. und letzten Spieltag der 3. Liga geht es für den MSV Duisburg um alles! Nach zuletzt durchwachsener Ergebnisse haben die Meidericher den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand. Um immerhin die Chance auf den Relegationplatz zu wahren, muss heute gegen die Spielvereinigung Unterhaching ein Sieg her.

Doch ein Sieg allein reicht dem MSV nicht einmal, das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ist zusätzlich auf Schützenhilfe im Parallelspiel angewiesen. So darf der FC Ingolstadt im Parallelspiel bei 1660 München nicht gewinnen.

Im so wichtigen Spiel gegen die Bayern müssen die Duisburger auf Torjäger Lukas Daschner verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison schon 11 Tore erzielt hat, fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Die Hoffnungen ruhen beim MSV vor allem auf Kapitän Moritz Stoppelkamp, der nach Verletzungspause zuletzt sein Comeback feierte.

Aufstellung MSV Duisburg:

Weinkauf - Sicker, Compper, Gembalies, Boeder - Ben Balla - Engin, Krmpicki, Stoppelkamp - Vermeij, Karweina

Hier geht's zum Live-Ticker