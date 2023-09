Live! MSV Duisburg hofft gegen Jahn Regensburg auf Befreiungsschlag

Pascal Köpke und der MSV Duisburg sind sehr schlecht in die Saison gestartet.

Duisburg. Der MSV Duisburg hat in der Dritten Liga einen Fehlstart hingelegt. Gegen Jahn Regensburg muss ein Sieg her. Das Spiel im Live-Ticker.

Drei Punkte aus vier Spielen: Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga einen Fehlstart hingelegt. Gelingt nun beim SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 16.30 Uhr) ein Befreiungsschlag? Bitte für Duisburg: Neben den Langzeitverletzten Thomas Pledl und Niklas Kölle fällt nur Rechtsverteidiger Rolf Feltscher für die Partie in Regensburg aus. Der Venezolaner, der seit knapp zwei Wochen an einer Knöchelverletzung laboriert, befindet sich zwar wieder auf einem guten Weg, ein Einsatz gegen den Jahn käme aber noch zu früh.

