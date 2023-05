Live! MSV Duisburg im letzten Heimspiel gegen Saarbrücken

Duisburg. Den Klassenerhalt hat der MSV Duisburg bereits sicher, nun könnte er den 1. FC Saarbrücken im Aufstiegskampf ärgern. Der Live-Ticker.

Es war die Nachricht der vergangenen Woche beim MSV Duisburg: Moritz Stoppelkamp erhält keinen neuen Vertrag, der Kapitän wird zumindest als Spieler den Klub am Ende der Saison verlassen. Neben Stoppelkamp gehen auch Aziz Bouhaddouz, Marvin Ajani und Leroy Kwadwo. Das Quartett dürfte am Sonntag in der SchauinslandReisen-Arena verabschiedet werden, wenn der MSV um 14 Uhr gegen den 1. FC Saarbrücken das letzte Heimspiel der Saison bestreitet.

Während der MSV den Klassenerhalt in trockenen Tüchern hat, kämpfen die Saarbrücker noch um den Aufstieg. Mit einem Sieg würden die Saarländer mindestens bis Montagabend (Dynamo Dresden spielt dann beim SV Meppen) auf einen direkten Aufstiegsplatz klettern.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie

Lesen Sie auch:









Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg