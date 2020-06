Live! MSV Duisburg mit Vermeij gegen Hansa Rostock

Duisburg. Der MSV Duisburg hat große Personalprobleme. Vermeij ist gegen Rostock aber im Einsatz. Ghindovean feiert sein Drittliga-Debüt. Der Live-Ticker.

Der MSV Duisburg kämpft mit großen Sorgen um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Beim Topspiel gegen Hansa Rostock am Samstag (14 Uhr/WDR und Magenta Sport) fehlen Kapitän Moritz Stoppelkamp (Zerrung), Joshua Bitter (Muskelbündelriss), Marvin Compper (Wadenbeschwerden), Arne Sicker, Vincent Gembalies und Sinan Karweina (alle Muskelprobleme).

Trainer Torsten Lieberknecht gehen im Endspurt die Spieler aus. Die Zebras hat es deutlich schlimmer erwischt als andere Vereine. Woran das liegen könnte? „Die anderen Klubs haben mehr Glück und mehr Personal“, sagte Lieberknecht.

Der 46-Jährige hat 18 Spieler für die Partie gegen Rostock zusammenbekommen – jedoch nur, weil drei Torhüter im Kader sind. Steven Deana und Jonas Brendieck sitzen als Keeper auf der Bank. Immerhin: Stürmer Vincent Vermeij (Bluterguss am Fuß), der 13 Saisontore erzielt hat, kann wieder spielen. U19-Spieler Darius Ghindovean feiert sein Drittliga-Debüt.

Auch Petar Sliskovic wäre für einen Einsatz bereit. Aufgrund seiner Leistenoperation schien die Saison für den Stürmer eigentlich schon beendet. Nun ist der Kroate aber wieder eine Option. Sliskovic zählt gegen Rostock zu den Reservisten.

Für den MSV wird die Luft immer dünner

Der MSV belegt noch immer einen Aufstiegsplatz. Allerdings wird die Luft für die Zebras immer dünner. Die Würzburger Kickers stehen nach dem 3:0-Sieg gegen den Chemnitzer FC am Freitagabend zumindest vorerst auf Rang zwei. Duisburg ist mit 56 Punkten Dritter – aber mit nur einem Zähler Vorsprung auf Eintracht Braunschweig. Direkt dahinter auf Platz fünf folgt Rostock (54).

Die Mannschaft von der Ostsee befindet sich im Aufwind: Rostock gewann zuletzt vier Spiele in Serie und kassierte dabei nur ein Gegentor. Das Duell in Duisburg ist für beide Klubs besonders wichtig.

Bei den Norddeutschen sitzt John Verhoek auf der Bank. Der Stürmer konnte in der vergangenen Zweitliga-Saison beim MSV nicht Fuß fassen. In 22 Partien für den FC Hansa erzielte der Angreifer immerhin fünf Tore. An diesem Samstag könnte er seinem Ex-Klub wehtun. (fs)

Die Aufstellungen:

Duisburg: Weinkauf - Ben Balla, Boeder, Rahn, Schmeling - Albutat, Jansen - Ghindovean, Daschner, Scepanik - Vermeij

Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Sonnenberg, Ahlschwede - Butzen, Bülow - Pepic - Granatowski, Breier, Opoku

