Live! MSV Duisburg trifft auf Spitzenteam SV Wehen Wiesbaden

Duisburg. Seit sechs Spielen wartet der MSV Duisburg auf einen Sieg. Nun geht es gegen Spitzenklub SV Wehen Wiesbaden. Der Live-Ticker.

Seit sechs Spielen konnte der MSV Duisburg in der 3. Liga nicht mehr gewinnen. Nichtsdestotrotz verlief das vergangene Wochenende nicht völlig verkehrt für die Meidericher. Durch das 2:2 bei Viktoria Köln konnte der Vorsprung auf die Abstiegsränge sechs Spieltage vor Saisontage auf sechs Zähler erhöht werden, der MSV hat zudem noch ein Spiel extra in der Hinterhand - auch wenn es die Nachholpartie gegen Tabellenführer SV Elversberg (Dienstag, 19 Uhr) ist.

Vor dem Duell mit dem Ligaprimus steht für die Zebras heute (14 Uhr) eine weitere Herkulesaufgabe an. Zu Gast ist mit dem SV Wehen Wiesbaden der nächste Topklub. Als Tabellenzweiter ist die Mannschaft von Markus Kauczinski auf dem Weg in die 2. Bundesliga. Die Form der Hessen ist herausragend, denn die vergangenen fünf Spiele konnte Wiesbaden allesamt gewinnen. Der MSV ist also gewarnt - und muss womöglich erneut auf Kapitän Moritz Stoppelkamp verzichten.

