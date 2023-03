Live! MSV Duisburg vor wichtiger Partie beim Halleschen FC

Während für unsere Erstligisten im Pott Länderspielpause angesagt ist, geht es für unsere Drittligisten aus Essen und Duisburg auch in dieser Woche ans Eingemachte. Beim MSV Duisburg sogar im doppelten Sinne. Neben der sportlichen Aufgabe im Ligaalltag namens Hallescher FC, stand für die Zebras vor allem die Mitgliederversammlung auf dem Programm. Auf RWE warten hingegen vor allem sportlich schwere Wochen. Meinungen, Analysen und Prognosen liefern unsere Reporter, MSV-Experte Dirk Retzlaff und RWE-Experte Justus Heinisch, sowie Moderator Timo Düngen. Viel Spaß!

Halle. Der MSV Duisburg bestreitet den Auftakt in den 29. Spieltag der 3. Liga. Die Meidericher gastieren beim Halleschen FC. Der Live-Ticker.

Ereignisreiche Tage liegen hinter dem MSV Duisburg, denn unter der Woche fand die Jahreshauptversammlung bei den Meiderichern statt. Ingo Wald bleibt MSV-Präsident. Die Mannschaft ist nun schon an diesem Freitag (19 Uhr) zum Auftakt des 29. Spieltags der 3. Liga beim Halleschen FC gefordert. Mit 35 Zählern hat der MSV immerhin acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz - dennoch sollte das Team von Torsten Ziegner wachsam sein, denn der HFC ist als Tabellen-15. punktgleich mit dem ersten Abstiegsplatz (27 Zähler). Bei einer Niederlage in Halle müssten die Zebras womöglich noch einmal nach unten schauen.

Der HFC hat sich in den letzten Wochen von ganz unten rausgekämpft. Nach der Pleite gegen den SC Freiburg II war Halle Tabellenletzter. Danach übernahm Sreto Ristic das Traineramt - und in den sechs Partien unter ihm blieben die Hallenser ungeschlagen. Zwei Siegen stehen vier Unentschieden gegenüber. Halle ist gegenwärtig also schwierig zu knacken.

