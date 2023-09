Live! MSV Duisburg: Vural-Debüt mit vier Startelf-Änderungen

Köln Trainer Engin Vural soll beim MSV Duisburg die Wende einleiten. Das Drittliga-Schlusslicht tritt bei Viktoria Köln an. Der Live-Ticker.

Der MSV Duisburg hat einen Fehlstart hingelegt. Die Zebras holten in den ersten sechs Spielen nur drei Punkte und stürzten auf den letzten Tabellenplatz der 3. Liga ab. Nach dem 2:3 gegen den SC Verl am vergangenen Wochenende trennte sich der MSV deshalb von Torsten Ziegner − es war die erste Trainerentlassung im deutschen Profifußball in dieser Spielzeit.

Nun setzt der Klub auf eine Interimslösung, die allerdings auch eine Dauerlösung werden könnte: Engin Vural, bisher Jugendtrainer des MSV, steht an diesem Samstag (14 Uhr/MagentaSport) in der Partie bei Viktoria Köln an der Seitenlinie. Der 38-Jährige, ein gebürtiger Duisburger, ist einer der jüngsten Trainer in der MSV-Geschichte.

MSV Duisburg ohne Esswein

Vural hat vier Änderungen in der Startelf vorgenommen: Baran Mogultay, Marvin Senger, Chinedu Ekene und Rolf Feltscher beginnen. Santiago Castaneda, Tobias Fleckstein und Marvin Knoll sitzen auf der Bank. Alexander Esswein steht nach einer Finger-Operation nicht im Spieltagskader.

Die Kölner haben mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen acht Punkte verbucht und belegen den achten Platz. Vural erwartet einen Gegner, der mit Ballbesitz-Fußball im eigenen Stadion Dominanz ausstrahlen will. „Wir müssen unsere Räume finden“, forderte der Duisburger Trainer. Gelingt sein Debüt bei den Profis? (fs)

