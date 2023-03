Live! MSV hofft auf einen schwächelnden Gegner aus München

Duisburg MSV-Trainer Torsten Ziegner muss beim Heimspiel gegen 180 München noch einmal ohne Moritz Stoppelkamp auskommen. Das Spiel im Live-Ticker.

Zum zweiten Mal in Folge muss der MSV Duisburg ohne Moritz Stoppelkamp um Drittliga-Punkte spielen. Der Kapitän steht für das Heimspiel gegen den TSV 1860 München am Samstag (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) nicht zur Verfügung. Wie der MSV am Freitag mitteilte, laboriert der Kapitän noch an den Folgen seines Infektes. Stoppelkamp ist zwar fieberfrei, für einen Einsatz reichen aber die Kräfte noch nicht.

MSV Duisburg gegen 1860 München: Hier geht es zum Live-Ticker

Duisburg - München

MSV-Profi Moritz Stoppelkamp fehlt beim Spiel in Aue noch einmal erkrankt. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Ohne Stoppelkamp, den Trainer Torsten Ziegner grundsätzlich zu den unverzichtbaren Spielern im Team zählt, gewannen die Zebras am vergangenen Sonntag mit 3:2 beim Aufsteiger VfB Oldenburg. Den Satz „Ohne Stoppel klappt’s ja auch“ will der Coach so nicht stehen lassen. „Wir wissen um die Wichtigkeit von Stoppelkamp“, so der 45-Jährige, der unterstreicht, dass die Bilanz des 36-Jährigen (sieben Tore, zwölf Assists) kein Zufall sei und Stoppelkamp in den kommenden Wochen weiter eine wichtige Rolle auf dem Platz einnehmen werde. Aber der Sieg ohne Stoppelkamp in Oldenburg sei ein „cooles Zeichen für die Mannschaft“, wie der Trainer betont.

Mehr News und Infos zum MSV Duisburg

Start in die Englische Woche für den MSV

Das Spiel gegen 1860 München ist der Auftakt einer englischen Woche, die den MSV vor Herausforderungen stellt. Die Löwen stehen in Duisburg unter Druck. Sie brauchen den Sieg, um vielleicht doch noch einmal in den Kampf um den Relegationsrang eingreifen zu können. Am Mittwoch steht das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden an. (DR/fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg