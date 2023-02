Live! Der MSV Duisburg hofft gegen Zwickau auf einen Sieg

Duisburg. MSV-Trainer Torsten Ziegner kann im Drittliga-Spiel gegen FSV Zwickau auf das Stammpersonal in der Defensive setzen. Das Spiel im Live-Ticker.

Zumindest personell kann MSV-Trainer Trainer Torsten Ziegner vor dem Heimspiel der Duisburger gegen den abstiegsbedrohten FSV Zwickau am Samstag (14 Uhr, Schauinslandreisen-Arena) durchatmen: Die personelle Situation hat sich beim Drittlgisten merklich entspannt. Auch beim Abschlusstraining am Freitag kam niemand mehr noch kurzfristig zu Schaden.

Im Kader fehlt jetzt nur noch Stürmer Benjamin Girth. Der 31-Jährige ist nach seiner Wadenverletzung, die er sich vor knapp drei Wochen im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim (1:3) zugezogen hatte, deutlich schneller wieder ins Training zurückgekehrt als zunächst befürchtet. Das Match gegen Zwickau kommt für den Ex-Braunschweiger aber noch zu früh.

MSV Duisburg gegen FSV Zwickau - Hier geht es zum Live-Ticker

Duisburg - Zwickau

Zumindest in der Defensive kann Ziegner beim Spiel gegen den Tabellensiebtzehnten Zwickau zum ersten Mal seit der Winterpause auf das Stammgerüst mit allen Leistungsträgern setzen. Torwart Vincent Müller gab am Freitag grünes Licht für einen Einsatz. In der Schulter des 22-Jährigen zwickt es nicht mehr. (fs)

Mit diesen Aufstellungen gehen Duisburg und Zwickau ins Spiel

Duisburg: 1 Vincent Müller - 21 Feltscher, 15 Fleckstein, 5 Kwadwo, 2 Mogultay - 23 Stierlin, 6 Bakalorz, 37 Frey - 18 Jander - 28 Mai, 10 Stoppelkamp.

Zwickau: 1 Brinkies - 16 Butzen, 4 Ziegele, 3 Carrera Zarzar, 29 von Schrötter - 31 Göbel, 10 Löhmannsröben, 13 Könnecke, 7 Voigt - 28 Baumann, 18 Gomez

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg