Live-Ticker Live! Der MSV hofft in Mannheim auf die Wende

Mannheim. Der kriselnde MSV Duisburg hofft nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg in Mannheim auf ein Erfolgserlebnis. Der Live-Ticker.

In der vergangenen Saison verpasste der MSV Duisburg in der 3. Liga den Aufstieg nur denkbar knapp. Aktuell droht dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet sogar der Absturz in die Regionalliga. Nach schwachem Saisonstart - inklusive Trainerwechsel - stehen die Zebras aktuell auf einem Abstiegsplatz.

Unter dem neuen Trainer Gino Lettieri soll beim SV Waldhof Mannheim der erste Sieg her.

Aufstellung MSV:

Weinkauf - Sauer, Volkmer, Ghindovean, Stoppelkamp, Sicker, Karweina, Jansen, Vermeij, Gembalies, Kamavuaka

