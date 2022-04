Live! Niederrheinpokal: SV Straelen gegen den MSV Duisburg

Straelen. Im Niederrheinpokal geht es ins Halbfinale. Heute Abend trifft Regionalligist SV Straelen auf den MSV Duisburg. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach der 0:6-Blamage in der Meisterschaft gegen 1860 München muss Fußball-Drittligist MSV Duisburg am Mittwoch Wiedergutmachung betreiben. Ab 18:30 Uhr sind die Zebras im Halbfinale des Niederrheinpokals zu Gast beim Regionalligisten SV Straelen zu Gast. Im Stadion an der Römerstraße geht es um mehr als nur den Einzug ins Finale. Ein solcher Erfolg spült mehr als 100.000 Euro in die Kasse eines Vereins, der jedes Jahr aufs Neue für die Lizenz die Krümel aus der Brottrommel schüttelt. Darüber hinaus winkt dem MSV Duisburg im Finale ein Heimspiel, denn der Sieger wird am 21. Mai wie im Vorjahr in der Schauinsland-Reisen-Arena ermittelt. Gegner wird dann der Sieger der Partie Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen (4. Mai).

Niederrheinpokal: SV Straelen gegen MSV Duisburg - Der Live-Ticker

Der Druck steigt auch auf MSV-Trainer Hagen Schmidt. Er muss gewinnen. Das 0:6 gegen 1860 München soll sich die Mannschaft aus den Klamotten schütteln. „Mit einer guten Leistung wollen wir den ersten Schritt machen, um die Fans wieder zurückzugewinnen“, so zitiert der MSV den Trainer. Ein Charaktertest eben, zu absolvieren mit dem gleichen Kader wie am Sonntag.

