LIVE! Schommers gibt MSV-Debüt im Pokal in Uerdingen

Krefeld. Der MSV Duisburg tritt am Mittwochabend in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim KFC Uerdingen an. Das Debüt von Schommers im Liveticker.

Den möglichen Gegner in einer dritten Runde des Niederrheinpokals kennt der MSV Duisburg schon. Die TVD Velbert würde warten - doch das Spiel am Mittwochabend in der zweiten Runde gegen den Regionalligisten KFC Uerdingen ist ein echter Härtetest auf dem Weg in den DFB-Pokal. Für den neuen MSV-Trainer Boris Schommers könnte das Debüt direkt eine Enttäuschung bereithalten.

„Da kann man nicht von einer dankbaren Aufgabe sprechen“, warnt der 44-Jährige. Im letzten Jahr schied der MSV bei Rot-Weiß Oberhausen aus (0:2), im Jahr zuvor in Straelen, im Mai 2021 gab es das 2:6-Debakel beim Wuppertaler SV, im Oktober 2019 strichen die Zebras bei der SSVg Velbert mit Trainer Torsten Lieberknecht per 0:2 die Segel. Uerdingen soll sich nicht in diese Auflistung einreihen.

In unserem Liveticker verpassen Sie nichts von dem Spiel des MSV Duisburg in der zweiten Runde des Niederrheinpokals.

