Niederrheinpokal: MSV Duisburg schlägt Sonsbeck locker

Sonsbeck. Der MSV Duisburg steht im Achtelfinale des Niederrheinpokals. Der Drittligist siegt mit 3:0 beim Landesligisten SV Sonsbeck.

Pflicht erfüllt. Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg erreicht durch ein 3:0 (1:0) über den Landesligisten SV Sonsbeck das Achtelfinale im Niederrhein-Pokal. Vor 2.500 Zuschauern im ausverkauften Willy-Lemkens-Sportpark arbeitete der Favorit sein Pokal-Pensum planmäßig und unaufgeregt ab. Der Spielverein hatte gegen den Tabellenführer der Gruppe 2 mehr Mühle als gegen die Kreisligisten Rheinland Hamborn (5:0) und Hellas Krefeld (8:0). In Gefahr war der Erfolg jedoch nicht. Aziz Bouhaddouz, Torschütze zum 1:0 (37.) und 3:0 (77.), Niclas Stierlin als Abräumer vor der Abwehr, und Moritz Stoppelkamp als Vorbereiter gehörten zu den Zebras, die besonders auffielen.

Ein Plan von Trainer Hagen Schmidt war bereits vor dem Anpfiff durchkreuzt. Der Coach wollte Leroy Kwadwo Spielpraxis auf der linken Abwehrseite ermöglichen. Der Neuzugang ist als möglicher Ersatz für den Gelb gesperrten Niko Bretschneider am kommenden Samstag bei 1860 München vorgesehen. Kwadwo musste jedoch erkrankt passen. Seine Position nahm Rolf Feltscher ein. Innenverteidiger Stefan Velkov spielte auf der rechten Bahn.

MSV: Bakalorz mit erstem Einsatz unter Schmidt

Der zweite Vorschau-Wechsel funktionierte dagegen reibungsfrei. Kolja Pusch, ohnehin mit leichten muskulären Problemen kämpfend, saß auf der Bank. In München nächste Woche sitzt der Mittelfeldmann aufgrund der fünften Gelben Karte auf der Tribüne. Marvin Bakalorz rückte dafür ins offensivere Mittelfeld ein. Es war das erste Mal, dass Schmidt den als Leistungsträger geholten Routinier unter Wettkampf-Bedingungen beobachten konnte. Nach seiner Roten Karte beim 2:3 in Zwickau musste Marvin Bakalorz drei Spiele in der Liga aussetzen. Gegen München kann er wieder ran. In Sonsbeck ging Bakalorz seiner Aufgabe mit Ernst und Engagement nach.

Torhüter Leo Weinkauf pausierte am Samstag mit einer Schulterverletzung. Jo Coppens, der Niederrhein-Pokal-Torwart der Zebras, rückte zum dritten Mal zwischen die Pfosten. Ansonsten ließ der Coach in Bestbesetzung spielen. Man möchte ergänzen: Er ging ja auch nicht anders. Auf der Bank saßen inklusive Ersatztorhüter Max Braune sechs Spieler. Innenverteidiger Dominik Schmidt, mit dem der Coach eine interne Absprache getroffen hat, gehörte nicht dazu. Zum Vergleich: Sonsbecks Coach Heinrich Losing hatte für das 16tel-Finale elf Mann auf dem Platz und zehn Kicker in Reserve.

MSV-Coach Schmidt hatte angekündigt, dass seine Mannschaft das Zepter gegen den sechstklassigen Gegner führen wolle. Dazu musste Spielverein den Hausherren das Gerät erst einmal aus der Hand reißen. Sonsbeck suchte die Offensive und beschäftigten die Meidericher lange tüchtig. Bei einer Freistoßchance (26.) durch Max Werner musste sich Zebra-Keeper Jo Coppens ernsthaft strecken. Schiedsrichter Szlapa hatte Velkovs Foul mit Gelb bestraft, den Tatort aber haarscharf außerhalb des Strafraums gesehen.

MSV Duisburg: Aziz Bouhaddouz trifft doppelt

Der MSV tat sich lange schwer, wirklich ins Rollen zu kommen. Der tiefe und offenbar stumpfe Rasen nahm zusätzlich Schwung aus dem Bemühen. Chancen erspielte sich die Mannschaft gleichwohl. Die größere individuelle Klasse war durchaus zu sehen. Einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp (5.) parierte der ehemalige MSV-Nachwuchsmann Tim Weichelt mühelos. Bei einem Schuss von Orhan Ademi reichte ebenfalls „die Mütze“ (11.). Nach einer Ecke von Stoppelkamp musste bei einem Abschluss von Aziz Bouhaddouz (24.) die Querlatte retten.

Eine Ecke später köpfte Marvin Bakalorz (35.) aus bester Position vorbei. Inzwischen bestimmte der Favorit wie geplant das Spiel und ließ standesgemäß nichts anbrennen. Die Mühle lohnte endlich: Per Flugkopfball nach Vorlage von Moritz Stoppelkamp erzielte Aziz Bouhaddouz (37.), ohnehin die torgefährlichste Kraft beim MSV am Samstag, die inzwischen sehr verdiente Führung. Orhan Ademi entschied mit 2:0 direkt nach der Pause aus kurzer Distanz die Partie. Marlon Frey (60.) nach Vorarbeit von Marvin Bakalorz ließ die große Gelegenheit zum dritten Treffer aus. Der eingewechselte Alaa Bakir tupfte den Ball an den Posten. Man konnte es sich leisten. Aziz Bouhaddouz (77.) holte das Versäumte rechtzeitig nach.

