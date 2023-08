Live-Ticker: MSV Duisburg empfängt TSV 1860 München zum ersten Heimspiel

Duisburg. Heimauftakt für den MSV Duisburg. Die Zebras empfangen den TSV 1860 München. Alles rund um die Partie.

Wird das Spiel überhaupt stattfinden können? Diese Frage musste man sich am Freitagabend in Duisburg noch stellen. Regenfälle unter der Woche machten dem Rasen in der Schauinslandreisen-Arena zu schaffen. Doch dann die Entwarnung: Dem ersten Heimspiel des MSV Duisburg steht nichts entgegen. Um 14 Uhr empfangen die Zebras den TSV 1860 München.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 München im Live-Ticker zum Nachlesen:

Abgesehen vom frisch operierten Niklas Kölle kann MSV-Trainer-Torsten Ziegner zum ersten Heimspiel auf den kompletten Kader zurückgreifen. Auch der zuletzt lange verletzte Stürmer Pascal Köpke ist laut Ziegner einsatzbereit.

