MSV Duisburg: 2:5-Niederlage im Test bei Hannover 96

Hannover. Beide Mannschaften mussten am Samstag eine halbe Überstunde bestreiten. Debüt für Torhüter Vincent Müller, Sonderapplaus für Marvin Bakalorz.

Marvin Bakalorz erhielt vor dem Testspiel des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg im Eilenriedestadion gegen den Zweitligisten Hannover 96 einen Sonderapplaus von den 96-Fans. An alter Wirkungsstätte verbuchte der Meidericher Mittelfeldspieler trotz eine eigenen ansprechenden Leistung aber keinen Erfolg. Vor 1300 Zuschauern setzte sich Hannover 96 am Samstag mit 5:2 (2:1) durch.

Ersatzbänke blieben verwaist

Die Teams mussten am Samstag eine halbe Überstunde bestreiten, die Partie lief über zweimal 60 Minuten. Die Ersatzbänke blieben verwaist. Bei sommerlichen Temperaturen verfolgten die Spieler, die in der ersten Halbzeit nicht zum Einsatz kamen, das Geschehen im Schatten von der Tribüne aus.

Der neue Duisburger Torwart Vincent Müller gab sein Debüt. MSV-Trainer Torsten Ziegner setzte auf ein 4-3-3-System. In der Abwehrkette spielten Joshua Bitter, Tobias Fleckstein, Marvin Knoll und Niklas Kölle. Im Mittelfeld starteten Niclas Stierlin, Marlon Frey und Moritz Stoppelkamp. Die Offensivreihe bildeten Julian Hettwer, Aziz Bouhaddouz und Gordon Wild.

Die Gastgeber verbuchten die ersten Chancen. Julian Börner köpfte den Ball in Anschluss an eine Ecke über das Tor (7.). MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein klärte vier Minuten später gegen Hendrik Weydandt in letzter Sekunde zur Ecke. Der das erste Signal in der 22. Minute. Auf Zuspiel von Joshua Bitter schoss Moritz Stoppelkamp aus 18 Metern über das Tor.

Stoppelkamp trifft zur MSV-Führung

Zwei Minuten später konnte sich Vincent Müller erstmals beweisen. Einen Schuss von Maximilian Beier klärte der Torwart zur Ecke. In der 28. Minute jubelten aber die in grünen Shirts spielenden Zebras. Mit einem Distanzschuss traf Moritz Stoppelkamp, ebenfalls ein ehemaliger 96er, zum 0:1. Die Freude dauerte aber nicht lange an. Julian Börner köpfte in Anschluss an eine Ecke zum 1:1 ein.

Das Duisburger Defensivverhalten ließ hier viele Wünsche offen. So war es auch beim Hannoveraner 2:1 in der 38. Minute. Die Gastgeber freuten sich über eine schöne Kombination, die Duisburger mussten sich darüber ärgern, dass sie es ihrem Gegner viel zu einfach machten. Maximilian Beier setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Hendrik Weydandt, der aus sechs Metern traf. Aziz Bouhaddouz hatte zwei Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß, traf aber nur die Latte. Die nächste Hannoveraner Chance ging auf das Konto von Marvin Knoll. Der MSV-Verteidiger prüfte beim Rettungsversuch seinen eigenen Keeper (52.). Eine Minute später traf der kurz zuvor eingewechselte frühere Duisburger Havard Nielsen den Pfosten.

Zieler verhindert Wild-Treffer

In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs lief Gordon Wild allein auf das Hannoveraner Tor zu, scheiterte jedoch an 96-Keeper Ron-Robert Zieler.

Zur zweiten Langzeit-Hälfte wechselte Torsten Ziegner komplett durch. Max Braune hütete das Tor. In der Abwehrkette spielten Marvin Ajani, Vincent Gembalies, Neuzugang Marvin Senger und Leroy Kwadwo. Im Mittelfeld wirkten Alaa Bakir, Marvin Bakalorz und Kolja Pusch. In der Offensivabteilung waren Chinedu Ekene, und Rudolf Ndualu im Einsatz. Auf der Gegenseite stand Leo Weinkauf, der in den letzten drei Jahren auf Leihbasis für den MSV die Bälle fing, nun für 96 zwischen den Pfosten.

Mehr News zum MSV Duisburg







Marvin Senger erwischte einen schlechten Start. Er brachte Havard Nielsen mit wenig Geschick und ohne Not im Strafraum zu Fall. Cedric Teuchert verwandelte den Foulelfmeter zum 3:1 (70.). Auch beim 4:1 hatten es die Niedersachsen nicht schwer. Die Abwehr war auf einen langen Abstoß von Leo Weinkauf offenbar nicht vorbereitet. Zwei Bälle später kam Sebastian Stolze aus kurzer Distanz zum Abschluss. Das war in der 88. Minute. Im normalen Fußball-Leben hätten es die Zebras zu diesem Zeitpunkt fast überstanden gehabt – aber diesmal waren noch 32 Minuten zu gehen.

In der Bonuszeit bekamen die Zuschauer noch einiges geboten. Sei Muroya traf in der 107. Minute das Außennetz des Duisburger Tores. Auf de Gegenseite prüfte Marvin Ajani seinen Ex-Kollegen Leo Weinkauf mit einem wuchtigen Fernschuss (113.). Drei Minuten später erzielten die Gastgeber das 5:1 – mal wieder nach einem Standard. Nicolo Tresoldi köpfte nach einer Ecke zum 5:1 ein. Eine Minute später konnte MSV-Testspieler Michael Seaton mit dem Treffer zum 5:2 Werbung in eigener Sache betreiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: MSV Duisburg