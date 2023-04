MSV Duisburg: Aufarbeitung des Totalschadens angekündigt - Ziegner "richtig sauer"

Duisburg. Der MSV Duisburg zeigt sich beim 0:5 gegen den BVB II in einem schockierenden Zustand. Trainer Torsten Ziegner ist ratlos, es folgt eine Analyse.

Mehr Krise geht kaum. Am Mittwoch kündigte dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg der Hauptsponsor Schauinsland-Reisen die weitere Zusammenarbeit auf. Am Samstag unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner vor 11.073 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund satt mit 0:5 (0:1). Die Zebras müssen jetzt wieder um den Klassenerhalt fürchten.