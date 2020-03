MSV Duisburg siegt - Engin sieht nach rüdem Foul Rot

Der MSV Duisburg hat im Aufstiegsrennen wieder Tritt gefasst. Der Spitzenreiter der Dritten Liga schlug vor 12.239 Zuschauern in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0). Das Tor von Mittelfeldspieler Yassin Ben Balla aus der 26. Minute beendete nach drei Niederlagen in Folge den Abwärtstrend der Zebras. Die Hausherren retteten mit Kampfgeist und Willen den Dreier in letzten halben Stunde mit zehn Mann über Zeit. Ahmet Engin hatte in der 60. Minute nach grobem Foulspiel glatt Rot gesehen. Magdeburg muss nach der Niederlage in Duisburg wieder um den Klassenerhalt bangen.

MSV-Trainer Torsten Lieberknecht stellte seine Mannschaft nach der 0:1-Niederlage bei dem zum Mitkonkurrenten aufgestiegenen SV Meppen auf zwei Positionen um: Der jüngste Spieler im Kader, Vincent Gembalies, machte in der Innenverteidigung für den ältesten Mann im Aufgebot Platz. Marvin Compper rückte nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Zentrum der Abwehr. Der 34-jährige Routinier führte die Defensivreihe mit Ruhe und Übersicht. Für den mit der fünften Gelben Karte gesperrten Tim Albutat kehrte Lukas Daschner in die Dreikette hinter der einzigen Spitze Vincent Vermeij zurück.

Magdeburg tritt mit selbstbewusster Gelassenheit auf

Trainer Torsten Lieberknecht hatte vor dem Spiel einen Befreiungsschlag angekündigt. Seine Zebras holten dafür lange aus. Der FC Magdeburg hatte in der Anfangsphase wenig Mühe mit den Angriffsbemühungen der Hausherren. Trainer Pele Wollitz hatte sein Defensivreihen zu einen engen Netz verknüpft. Nach drei Spielen ohne Niederlage, zu denen das satte 6:2 über Schlusslicht Jena gehörte, trat der Zweitliga-Absteiger mit selbstbewusster Gelassenheit auf. Über 25 Minuten konnten die Fans auf beiden Seiten fröhlich ihr Liedgut absingen. Der Ball rollte derweil spannungsfrei vor beiden Strafräumen hin und her.

Dann aber spielte Marvin Compper einen feinen Pass auf Yassin Ben Balla. Der Sechser gönnte sich einige Schritte für einen Sololauf und schlenzte aus 17 Meter den Ball mit links ins rechte Toreck zur MSV-Führung. Feine Geste: Beim Torjubel hielt Ben Balla das Trikot mit der Nummer 34 seines verletzten Teamkollegen Cem Sabanci in die Kameras. Das Talent fällt nach einem erneuten Kreuzbandriss für diese Saison aus.

MSV Duisburg zeigt Leidenschaft im Zweikampf

In der 33. Minute vergab Moritz Stoppelkamp die Chance zur Vorentscheidung. Freistehend legte der Offensivmann mit 13 Saisontoren den Ball an Magdeburgs Keeper Behrens vorbei. Innenverteidiger Tobias Müller konnte jedoch noch vor der Linie retten. Der MSV hatte jetzt das Heft in der Hand, zeigte Wille und Leidenschaft im Zweikampf. Magdeburg war lediglich einem Bruststoß von Dominik Ernst aus kurzer Distanz torgefährlich. Die erste Möglichkeit nach dem Wechsel hatten erneut die Gäste. Tarek Chahed setzte den Ball aus kurzer Distanz rechts am Tor vorbei.

Die Hausherren versuchten aus der gesicherten Abwehr den entscheidenden Konter zu setzen. Engin vereitelte mit rohem Spiel den Plan. In der 60. Minute trat er weit vor dem eigenen Tor den Magdeburger Dominik Ernst in die Achillessehne. Ernst musste verletzt vom Platz getragen werden. Für Schiedsrichter Florian Badstübner gab es keine Alternative zur Roten Karte gegen Engin. Ernst erlitt einen Knöchelbruch.

Magdeburg zwang die Hausherren tief in die Defensive. Mit Glück und Geschick hielten die Hausherren den eigenen Kasten sauber.

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg 1:0 (1:0)

Duisburg: Weinkauf - Bitter, Compper, Boeder, Scepanik - Jansen, Ben Balla - Stoppelkamp (85. Rahn), Daschner (74. Budimbu), Engin - Vermeij (90. Sliskovic)

Magdeburg: Behrens - Ernst (63. Möschl), Müller, Koglin - Laprevotte (82. Harant), Jacobsen - Costly, Bertram (46. Conteh), Chahed, Bell Bell - Beck

Tor: 1:0 Ben Balla (26.)

Rote Karte: Engin (60.) nach grobem Foulspiel

Das Spiel im Live-Ticker: