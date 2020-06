MSV live im TV MSV Duisburg beim KFC Uerdingen im Live-Stream und TV sehen: So geht’s

Duisburg. Im Aufstiegskampf der 3. Liga muss der MSV Duisburg zum KFC Uerdingen. Wir erklären, wo das Spiel im TV und Live-Stream übertragen wird.

Die Saison 2019/20 neigt sich auch in der 3. Liga dem Ende zu und der MSV Duisburg darf sich als Tabellenführer weiter große Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga machen. Sechs Spieltage vor dem Ende grüßt der MSV von der Tabellenspitze – allerdings nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

Am Mittwoch muss die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht zum KFC Uerdingen. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg haben die Krefelder kaum noch Chancen auf den Aufstieg. Nun Punkte trennt das Team vom Relegationsplatz. Los geht’s am Mittwoch um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Drittligaspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg im Live-Stream und TV sehen können. Außerdem informieren wir Sie über Live-Ticker zur Partie.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg: Ort, Datum, Anstoß

Begegnung: KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg

gegen Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Datum: 17.06.2020

17.06.2020 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Wettbewerb: 3. Liga, 33. Spieltag

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg live im TV sehen

Wie alle Spiele der 3. Liga wird am Mittwoch auch die Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen live im TV übertragen – allerdings nur im Pay-TV. Magenta Sport ist für alle Fans der 3. Liga die Anlaufstelle Nummer eins. Nur hier werden alle Partien in voller Länge übertragen.

Allerdings ist Magenta Sport für fast alle Nutzer kostenpflichtig. Nur Telekom-Kunden zahlen im ersten Vertragsjahr nichts für den Sportsender. Alle anderen müssen den Kanal kostenpflichtig dazu buchen. Für Telekom-Kunden kostet das mindestens 4,95 Euro monatlich, für Nicht-Telekom-Kunden im Jahresabo mindestens 9,95 Euro. Informationen zu Angeboten und Paketen entnehmen Sie am besten der Magenta-Sport-Homepage.

Wird KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg im Free-TV übertragen?

Klare Frage, klare Antwort. Anders als das letzte Heimspiel des MSV Duisburg gegen die Würzburger Kickers (1:1) wird die Partie gegen den KFC Uerdingen ausschließlich im Pay-TV übertragen, nicht im Free-TV.

Die öffentlich-rechtlichen Sender (zum Beispiel WDR, NDR, MDR, BR) zeigen im Laufe der Saison zwar insgesamt 86 Partien live im Free-TV, das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem KFC Uerdingen zählt allerdings nicht dazu.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg im Live-Stream sehen: So geht’s

Kunden von Magenta Sport können das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg am Mittwoch auch im Live-Stream sehen – auch dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Für alle, die sich auf das Besserwissen während des Spiels gegen den Nachbarn vorbereiten wollen: unsere Stats & Facts zur Partie gegen den @KFC_Uerdingen 👓〽️https://t.co/r6lPSM9sD2#Gemeinsam1902 #3Liga #KFCMSV pic.twitter.com/RAql9AOgGA — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) June 15, 2020

Dieser Live-Stream kann entweder über die Homepage von Magenta Sport abgerufen werden oder mit der Magenta Sport App. Die App steht in allen gängigen Stores kostenlos zum Download bereit und kann auf zahlreichen mobilen Geräten und Smart-TVs installiert werden.

KFC Uerdingen gegen MSV Duisburg im Live-Ticker

Fans vom KFC und dem MSV, die am Mittwochabend keine Möglichkeit haben, das Spiel live im TV oder Live-Stream zu sehen, können mit unserem Live-Ticker immer auf dem Laufenden bleiben. Wir bieten einen solchen Ticker zu allen Partien des MSV und KFC an.

Moritz Stoppelkamp hat Glück gehabt. Der Kapitän wird voraussichtlich nur in den nächsten beiden Spielen beim MSV Duisburg die Zuschauerrolle einnehmen müssen. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Neben Toren, Großchancen, Schiedsrichterentscheidungen und sonstigen Highlights werden Sie in unserem Ticker auch über spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Traditionsklubs informiert. Sie finden ihn hier.