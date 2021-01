MSV Duisburg: Verstärkung gesucht, Stoppelkamp fraglich

Duisburg Die Zebras stehen am Mittwochabend gegen den 1. FC Magdeburg unter Zugzwang. Dabei ist die Personallage beim MSV Duisburg nicht berauschend.

Jedes Spiel ist für den MSV Duisburg wichtig. Das vom Mittwoch um 19 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena ist wichtiger. Die Zebras brauchen einen Sieg wie Luft.

Gino Lettieri: „Gegen Magdeburg ist die Bedeutung noch größer als sonst.“ Der Gast reist zum Nachholspiel als Tabellennachbar an. Der 1. FC Magdeburg sortiert sich punktgleich mit dem Duisburger Fußball-Drittligisten auf Platz 18 in der Tabelle ein. „Gegen eine Mannschaft, die mit uns in der Tabelle unten steht, voll zu punkten, ist eine wichtige Sache“, sagt der Trainer. Selbstverständlich aber sei das nicht. Man müsse sich wie gegen Meppen beim 1:0 den Sieg erspielen und erkämpfen.

Beim Pressegespräch am Dienstagnachmittag lobt er die Leistung der Gäste für das 2:0 am Samstag in Unterhaching. Dabei wählte er Worte, die man durchaus als Anmerkung in eigener Sache verstehen konnte: „Sie haben sich im Sturm gut verstärkt. Man hat gesehen, dass neue Spieler gut gegriffen haben.“ Genau das wünscht sich der Coach auch für seine Zebras: eine Verstärkung im Sturm und neue Spieler.

MSV Duisburg: Junior Hettwer muss wieder ran

Gerade vorne ist der MSV inzwischen dramatisch unterbesetzt. Chefstürmer Vincent Vermeij zog sich beim Sieg gegen Meppen einen Riss des Innenbands im linken Knie zu. Der Niederländer – mit sieben Toren und fünf Assists – bester Torjäger und bester Scorer der Zebras fällt auch viele Wochen aus. Der Verlust wiegt schwer. Orhan Ademi kommt angesichts muskulärer Probleme ebenfalls nicht als Spitzentänzer in Frage. Bleibt als letzte gelernte Offensivkraft der 17-jährige Julian Hettwer.

Am Mittwochabend wird der junge Mann aus dem eigenen Nachwuchs vermutlich wie schon gegen Meppen von Anfang auf- und seinen Gegnern davonlaufen. Freilich, um die Last auf Dauer zu tragen, dafür sind Hettwers Schultern (noch) zu schmal. Sportdirektor Ivica Grlic sucht also nach einem Angreifer. Lettieri weiß, was er da seinem Vorgesetzten zumutet: „Um diese Jahreszeit einen Stürmer finden, ist nicht einfach. Man muss sich fragen: Wer gibt jetzt einen guten Stürmer ab?“

MSV auf Spielersuche

Überdies steht auf dem Einkaufszettel eine Verstärkung für die Abwehr. Ein brauchbarer Sechser würde dem Zebra sehr helfen. Eine Liste mit Namen für beide Positionen gibt es. Grlic – so verrät der Trainer – ist dabei übrigens sogar in Doppelfunktion unterwegs. Er wolle Sponsoren überzeugen, einen neuen Spieler zu finanzieren. Die Abschlüsse werden „aber noch einige Tage auf sich warten lassen.“ Bis zum Donnerstag muss der MSV die Vorgaben der Nachlizenzierung erfüllen. Das hat Vorrang.

Für das Spiel gegen Magdeburg wird Lettieri „versuchen, sich etwas einfallen zu lassen“. Dabei sagt er ebenfalls: „Wie schon immer, seit ich hier bin.“ Improvisationstalent gehört für einen MSV-Trainer zum Stellenprofil. Vor dem Kellertreffen ist die Liste der Ausfälle weiterhin lang: Mirnes Pepic und Niko Bretschneider fallen ohnehin aus. Max Jansen ist ebenfalls noch nicht wieder fit. Max Sauer pausiert mit der fünften Gelben Karte. Joshua Bitter wird ihn wohl auf der rechten Verteidigerposition ersetzen. Von Vermeij und Ademi war schon die Rede.

Stoppelkamp-Einsatz fraglich

Damit sind nicht alle Sorgen beschrieben: Moritz Stoppelkamp musste wegen eines Blutergusses am Knie mit dem Training aussetzen. Ob es für das Abendspiel reicht? Mehr als Hoffnung gibt es nicht. Ohnehin sieht Lettieri seinen wichtigsten Spieler nach der langen Krankheit nicht wieder bei 100 Prozent. Connor Krempicki ist vom Pfeifferschen Drüsenfieber genesen und trainiert seit einer Woche mit der Mannschaft. Voll bei Kräften ist der Mittelfeldmann keineswegs.

Die Personallage lässt Leroy-Jacques Mickels hoffen. Gegen Ingolstadt hatte ihn Lettieri in der Schlussphase gebracht. Der Coach war jedoch angefressen und zwar weil Mickels „nicht Gras gefressen hat“, wie der Trainer von jedem fordert. Nach der Ansage habe der Offensivspieler nun aber besser trainiert und biete sich als Alternative an.

Wie der Trainer das Spiel angehen will, ist keine wirkliche Frage: Der Coach will eine starke Defensivleistung sehen. Das ist seine Priorität. Vorne muss dann irgendwas gehen. Schönschrift kann keiner verlangen. Wie schon gegen Meppen wird ein „Egal-Wie-Dreier“ sehr gern genommen.